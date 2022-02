Steven Soderbergh no es un realizador, ni siquiera un productor, en realidad es un mago, un brujo con el poder de tomar cualquier cosa y convertirla en una pesadilla cercana, divertida o violenta.



Acaba de hacerlo con su más reciente película para HBO Max Kimi:alguien nos escucha y ha forjado una carrera a partir de pequeños y grandes encantamientos que hipnotizaron el cine y ahora lo hacen en el streaming.



Él fue el artífice de esa pequeña gran joya Sexo, mentiras y video, como un realizador proponiendo una cruda radiografía de la miseria humana a partir de las relaciones de pareja. Era 1989 y Soderbergh tenía apenas 29 años.

Ahora, en el 2022 vuelve a explorar lo de las miserias, pero en un futuro tan cercano en que todavía hay rezagos del covid y una tecnología que parece haber encerrado en cuerpo y alma a las personas.



Esa cárcel de barrotes invisibles es lo que el realizador explora en Kimi: alguien nos escucha, un thriller en el que una joven agorafóbica (tiene sus citas con la psiquiatra a través de internet y se rehúsa a ir al odontólogo ante una molesta inflamación de sus encías) que trabaja como técnica de sistemas se ve envuelta en un asesinato que desencadena una serie de acontecimientos cargados de peligros.



Ella se refugia en su loft con arquitectura industrial y la única compañía de algoritmos virtuales, tratando de resolver errores que parecen jeroglíficos de la Nasa. Una rutina, que en manos de esta outsider de cabello azul es solo una parte del estilo de vida de una sociedad atrapada aún por el Zoom y el trabajo a distancia.



El actor mexicano Jaime Camil es el antagonista de la historia. Foto: HBO Max

Entre traumas, domicilios de todo tipo y una sensación de soledad apabullante a pesar de tener pantallas, música y un asistente personal basado en inteligencia artificial que da nombre a la película, Ángela (la protagonista) encuentra una extraña manera de confrontar sus conflictos, gracias a un peligro que la arrincona conforme pasan los minutos del filme.

Al enterarse de algo que no debe saber y tratar de buscar ayuda, la técnica en sistemas tiene que romper algunos de sus rituales de existencia y en ese proceso se chocará de frente con la corrupción y la violencia.

Heroína rara

El director no se complica con mostrar a una típica heroína dormida que despierta con la fuerza necesaria para defenderse y acabar con sus enemigos, sino que ofrece a una persona quebrada emocionalmente que tiene que enfrentar a una maldad casi tan poderosa como esa tecnología que le hace la vida fácil todos los días y le roba la privacidad.



Con claras influencias de películas como La conversación, de Francis Ford Coppola; La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, y hasta La habitación del pánico, de David Fincher, ejemplos de un buen thriller que, como lo confesó el propio Soderbergh en una entrevista, son sus referencias favoritas en el género.



La película se enfoca en la osadía de tratar de ser correcta y cómo eso se paga con mucho dolor en un mundo controlado por el dinero y que parece estar a punto de colapsar socialmente.



Era imposible que no tomara algo del ambiente o la tensión que destilaban esas historias para alimentar la paranoia en Kimi: alguien nos escucha.

Y es precisamente Zoë Kravitz (Big Little Lies, High Fidelity, The Batman) quien se mete en la piel de Ángela y durante casi todo el metraje para llevar en sus hombros el peso de esa tensión. Ella es un poco extravagante y no encaja en ningún lugar.

Ángela es un personaje que no logra encajar en ningún lugar, pero el peligro la hace despertar. Foto: HBO Max

Hay que recordar que no le gusta salir mucho ni socializar, aunque cuando no está atrapada en el computador o el Facetime, mira por la ventana a quienes la rodean, a los que están afuera. Ella está sola, pero no es la única.



La película se enfoca en la osadía de tratar de ser correcta y cómo eso se paga con mucho dolor en un mundo controlado por el dinero y que parece estar a punto de colapsar socialmente. Steven Soderbergh ofrece algunos trazos de ese tópico dentro de la película y, sin exagerar, clarifica que hay fisuras sociales a punto de expandirse y tragarse todo a su alrededor.



La cámara sigue frenéticamente a Ángela, que se enfrenta al miedo de salir de su casa para encarar una batalla por la justicia.



Una justicia que toca a las compañías tecnológicas y que recuerda de alguna manera a Efectos secundarios, otro thriller del mismo realizador, en el que construyó una turbia historia con psicofármacos y jugadas corruptas alrededor de las empresas que los fabrican.

Aunque en ese filme pecó por exceso al tratar de ahondar en muchos conflictos, con Kimi... las cosas son más sencillas y directas.



Ángela reacciona como lo haría cualquier persona común y corriente, no hay superpoderes ni un pasado con habilidades militares sobresalientes, eso hace que el ver la película sea aterrador y muy entretenido.



El truco volvió a funcionarle al brujo de Soderbergh, que ahora tiene 59 años, e invita al espectador a escapar de la cárcel tecnológica, caminar un poco y a comerse tranquilo un helado.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1