'Killers of the Flower Moon' es una película escrita y dirigida por el director, guionista y productor de cine Martin Scorsese junto a su colega Eric Roth, basada en el libro de David Grann, 'Killers of the Flower Moon'.



El filme está basado en la década de 1920 en el estado de Oklahoma, Estados Unidos, lugar donde se cuenta la historia del pueblo nativo Osage, el cual era codiciado por la gran cantidad de petróleo con el que contaba su territorio, por lo que sus miembros comienza a hacer víctimas de robo y asesinato.

Dado al trama del que tratará la película, esta se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de lo que lleva el 2023, junto a producciones como 'Fast X', 'Barbie', 'La Sirenita', 'Transformers: El despertar de las bestias', entre muchas otras.

Tráiler

Después de meses del anuncio de la producción de la película, hace algunas horas se conoció el tráiler oficial, el cual deja ver el papel de los actores como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal, junto a sus interpretaciones.

Fecha de estreno

Apple Original Films anunció en asociación con Paramount Pictures que 'Killers of the Flower Moon' se estrenará el próximo 20 de octubre, antes de transmitirse a nivel mundial en la plataforma de streaming Apple TV+.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta también tendrá una fecha de estreno limitado el próximo 6 de octubre en Estados Unidos, según el portal informativo de la industria del cine Fotogramas

