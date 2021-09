Kika Estévez y su llegada con paso firme a ‘La nieta elegida’

Kika Estévez tiene 19 años y sorprende con su facilidad de palabra y su conocimiento. Es analítica, buena conversadora, inteligente y vivaz.

Nació para el arte, como ella misma cuenta: “Siempre vi a mi mamá (la actriz Bibiana Navas) en ese mundo y yo solo sabía que quería hacer algo en esta área. Cuando empecé a estudiar, lo ratifiqué”.



Ha hecho dos películas, una de ellas, 'Promising Young Women¿, ganadora del Óscar a mejor guion para Emerald Fennell. Y ha estudiado en el Stella Adler, en Nueva York, y en Young Actors Studio y Beverly Hills Playhouse, en Los Ángeles.

(También puede leer: El enigma de Julio Jiménez y los secretos de sus mansiones tenebrosas)

En una nueva experiencia, desde hoy es la protagonista de 'La nieta elegida', la telenovela de RCN que se estrena a las 9 p. m. e irá de lunes a viernes.



Su audición fue el año pasado, el 27 de diciembre. Y el 30 del mismo mes le dijeron que el papel era suyo.



“Estaba muy nerviosa porque son formas diferentes de audición. Allá es más sencillo, te vas con algo muy simple, incluso sin maquillaje. Acá necesité una caracterización, pero Carlos Torres y Consuelo Luzardo (los otros dos protagonistas de la telenovela) me hicieron sentir muy tranquila y me acogieron desde el primer día”.



Su mamá, además, le habló de la importancia de Julio Jiménez (el libretista), y Estévez se dedicó a buscar información y a ver lo que había en internet de sus creaciones.

“Les di una mirada a Los cuervos y a Pasión de gavilanes y me sorprendieron mucho. Supe que era un gran reto y también un placer afrontar este trabajo, por la historia tan impresionante, por el elenco, por todo lo que aprendí”, dice.



Estévez es Luisa en la producción. Tiene 19 años y, pese a su inocencia, ha tenido que levantarse en un ambiente hostil con personas dedicadas a la delincuencia. Su mamá se suicidó y vive con una familia disfuncional donde no está muy clara la relación de parentesco con ella.



Con artimañas, su supuesta familia le hace creer a Sara Roldán (Consuelo Luzardo) que la joven es hija de Sergio (su hijo asesinado, representado por Claudio Cataño) y con el fin de robarla hacen que Luisa vaya a vivir a la mansión Roldán.



Allí conoce a Juan Esteban Osorno (Torres), novio de su ahora nueva prima, Juliana Roldán (Juliette Pardau), y se enamoran. Conflictos irán y vendrán en un libreto en el que, como todos los de Jiménez (que hizo La nieta elegida con Iván Martínez), nunca se sabe qué va a pasar.

(Le puede interesar: 'Nunca volveré a hacerlo': Daniel Craig sobre su papel como James Bond)

“Luisa llega a darle tres vueltas a todo el mundo, les saca lo mejor y lo peor. Es una adolescente inocente, inteligente, parte de su mundo es como un cuento de hadas; su supuesto hermano, que es un ladrón, la protege mucho, y aunque ella también sabe robar, no lo hace”.



En la casa Roldán –al estilo de Julio Jiménez, alejada de la ciudad, con muchas habitaciones, adornos y secretos– “no sabe exactamente qué hará. Hay un plan para robar, pero pronto ella se siente culpable y asustada. Allí hace su transición de niña a mujer y se va enterando de muchas cosas, incluso de cómo son sus sentimientos”.



Dice que muchas veces, leyendo los libretos, se preguntaba si Luisa era buena o mala y si de verdad quería a Juan Esteban o no. “Eran libretos que me confundían y me obligaban a explorar más a Luisa. Uno no esperaba que pasara lo que sucede a lo largo de la novela”.



Trabajar al lado de los actores de la producción, además, hizo que se esforzara cada día. En el elenco también están Margalida Castro, Adriana Arango, Juan Pablo Gamboa, Kepa Amuchastegui, Geraldine Zivic y Ricardo Vesga, todos con mucha trayectoria y oficio.



“Pero entendí que había que hacerlo todo con tranquilidad. Claro, a veces llegaba a grabar muy nerviosa, porque las historias de Julio Jiménez tienen escenas fuertes, con mucha exigencia, pero ahí estaban Consuelo, Kepa y Margalida, que veían el trabajo de manera tranquila y ponían a mi disposición todo lo que ellos han aprendido en sus carreras con una gran humildad. De verdad, son personas increíbles, a las que les agradezco su paciencia, así como la de los directores, Rodrigo Lalinde y Consuelo González”.



De Marcela Benjumea, su madrastra muy mala en la telenovela, también recibió buenas clases. “Fue un elenco, de verdad, maravilloso y muy potente”, agrega.



Y hacer una telenovela con Carlos Torres fue, afirma, su premio mayor. “Soy su fan total. Hace como tres años soñé con conocerlo, y no podía creer cuando me dijeron que presentaría audición con él. Durante la grabación fue como un hermano mayor, nos reíamos mucho y eso me servía para trabajar de manera más fresca. Esa ‘relación’ con mi primera pareja en la televisión de mi país fue muy afortunada”.



Esta participación de Estévez en la novela fue, además, un encuentro de la actriz con el país en donde nació. Cuenta que como se fue tan niña de Colombia, su primer idioma no fue el español sino el inglés. Y para quitarle el acento, su mamá la envió a Mariquita, Tolima, su tierra natal, para que estuviera allí un tiempo largo, con su abuelita, y se le quitara el español agringado.



Desde que terminaron las grabaciones se ha dedicado a visitar distintas regiones del país que no conocía, pues sus visitas siempre eran muy puntuales a Bogotá o al Tolima.



Y dice que estará hasta fin de año. Además de pasear y disfrutar de Cartagena, uno de los lugares en los que ha estado, toma clases para ser DJ, incursionando en su parte musical, que es otro de sus talentos.



Su carrera tiene mucho camino por delante y ella está lista. “Me gustaría hacer series para plataformas, en inglés y en español, y también seguir trabajando en Colombia”.

Kika Estévez tiene una gran carta de presentación en su país, gracias a una novela que escribió Julio Jiménez, a su manera y con su estilo.