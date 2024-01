Kieran Culkin conquista la temporada de premios con su personaje Roman Roy

El mundo de la televisión guardará durante muchos años un grato recuerdo de la serie Succession, que en sus cuatro temporadas se ganó el beneplácito del público y el reconocimiento de los grandes premios.



Tras el final de la cuarta y última temporada en mayo de 2023, los Globos de Oro 2024 (el primer evento de la jornada de premiaciones de la industria del cine y la televisión) premiaron nuevamente a esta serie de HBO que narra las luchas por el poder de los miembros de la familia de un magnate mediático en Estados Unidos.



La historia de la familia de Logan Roy y sus cuatro hijos volvió a conseguir el Globo de Oro a mejor serie de drama, como sucedió en 2020 y 2022. Succession competió con 1923, The Crown, La diplomática, The Last Of Us y The Morning Show.

En su despedida de la pantalla chica, el reconocimiento a Succession no se limitó a la mejor serie de drama. Kieran Culkin, quien dio vida al pequeño de los cuatro hermanos, Roman, levantó el premio al mejor actor dramático, un trofeo que le arrebató a Pedro Pascal (The Last of Us), quien era el gran favorito de la noche.



“Chúpate esa, Pedro”, bromeó Culkin al actor de origen chileno. Además, el pequeño de la familia Roy compitió en esta nominación con dos de sus compañeros de reparto: Brian Cox (quien interpreta al patriarca de los Roy) y Jeremy Strong (que encarnó a Kendall, el segundo hijo). Los otros aspirantes de esta categoría eran Gary Oldman (Slow Horses) y Dominic West (The Crown).



Además de Culkin, otros dos actores de la serie fueron reconocidos: Sarah Snook (que interpretó a Siobhan, la única hija de Logan Roy) y Matthew Macfadyen (el marido de esta en la ficción) recibieron los premios como mejor actriz dramática de una serie y como mejor intérprete de reparto, respectivamente.



Elenco de Sucession, exitosa serie de HBO, que gira en torno a la poderosa familia Roy. Foto: Frederic J. Brown. AFP

Deslenguado

El premio que recibe Kieran Culkin en la 81 edición de los Globos de Oro reconoce el trabajo y talento de este actor que en las cuatro temporadas de Succession ha ido creciendo en su participación y protagonismo en la serie.



Deslenguado, inquieto, ambicioso, excéntrico… El papel de Kieran Culkin vale cientos de calificativos de distinta consideración para definir un personaje que se ha hecho imprescindible en las cuatro temporadas de la serie. Culkin ya recibió otra nominación a los Globos de Oro en la categoría de actor de reparto en 2020.



Además, todavía tiene posibilidades de imponerse en la temporada de premios, pues Culkin también está nominado a mejor actor de serie dramática en los Critics Choice Awards, que se celebran hoy y en los que compite con Strong, y en los Emmys, que se realizarán mañana y también están nominados Cox y Strong.



Un nombre de peso

Macaulay Culkin interpretó a Kevin McCallister en Mi pobre angelito y en su secuela. Foto: Twentieth Century Fox

Kieran Culkin alcanza su pico más alto de popularidad tras una larga y productiva carrera unida a su famoso apellido. Kieran es uno de los seis hermanos del archifamoso Macaulay, aquel niño que protagonizó en los años noventa la exitosa Home alone (Mi pobre angelito en español). En esta, Kieran también hizo parte del reparto con solo ocho años.



A sus 41 años, Kieran Culkin no ha dejado de trabajar en series y películas con papeles secundarios como Father of the Bride (1991), Nowhere to run (1993), The Mighty (1998), She All that (1999), The Dangerous lives of altar boys (2002), Scott Pilgrim vs. the World (2010) e Igby Goes Downy (2002), serie por la que recibió una nominación a los Globos de Oro como mejor actor de reparto.



A Kieran Culkin, apenas en plena madurez, le están llegando los reconocimientos y su estabilidad familiar. En 2013, se casó con la inglesa Jazz Charton, con quien tiene dos hijos, nacidos en 2019 y 2021. Y lejos de las cámaras y su emblemático personaje de Roman Roy, Kieran maneja un perfil muy alejado del deslenguado y descarado personaje que interpretó en Succession, la serie que lo consagró definitivamente como un gran actor.

JUAN A. MEDINA

EFE REPORTAJES