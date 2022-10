Kevin Spacey se enfrenta desde este 6 de octubre en Nueva York a un juicio civil por una demanda presentada en su contra por el también actor Anthony Rapp, que lo acusa de haberlo agredido sexualmente cuando tenía 14 años, en 1986, y busca una compensación económica.



Spacey y Rapp evitaron hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al tribunal de Manhattan donde se celebra el juicio, que se prevé dure menos de dos semanas.



El proceso arrancó con la selección del jurado, con un total de 42 candidatos que fueron interrogados por el juez para determinar quiénes son los más idóneos para decidir sobre este caso.



Entre otras cuestiones, se preguntó a los posibles miembros del jurado si habían sido víctimas de acercamientos sexuales no deseados, si tenían algún tipo de prejuicio contra la comunidad LGBT o si conocían personalmente al acusado o al demandante.

(Tal vez quiera leer: Paloma San Basilio: ‘Me río y me tiro a la piscina con mis nietos’)



Spacey, vestido con traje gris y corbata azul, siguió el proceso sentado junto a su equipo legal justó detrás de Rapp y se le pudo ver tomando notas y conversando con sus abogados.



Está previsto que la selección del jurado se complete hoy mismo y que inmediatamente después arranquen los alegatos iniciales.



El juicio es resultado de una demanda presentada en septiembre de 2020 por Rapp, que reclama 40 millones de dólares por los daños psicológicos que supuestamente sufrió después de que Spacey tratase de seducirlo y lo tocara durante una fiesta en su apartamento de Nueva York.



Los hechos se remontan a 1986, cuando Rapp tenía solo 14 años y era una emergente estrella infantil, mientras que Spacey tenía 26 años y era ya un intérprete conocido en Broadway. Rapp acusó públicamente a Spacey en 2017, en pleno estallido del movimiento MeToo, y posteriormente lo demandó aprovechando una nueva ley de Nueva York que permite a las víctimas de abusos sexuales cuando eran menores acudir a la Justicia incluso años después.



Según el actor, un Spacey visiblemente ebrio lo tomó en brazos, lo colocó en una cama, se subió encima de él e hizo una insinuación sexual, pero él se escabulló y dejó la vivienda.



La defensa del protagonista de 'House of Cards', que ahora tiene 63 años, ha negado en todo momento la acusación. Spacey también ha sido denunciado por otros hombres por supuestos delitos sexuales y el pasado julio se declaró no culpable ante un tribunal británico en un caso en el que ha sido imputado por presuntas agresiones a tres individuos entre 2005 y 2013.

(Le puede interesar: Sergio Cabrera se estrena como director escénico en ópera 'El elíxir del amor')



En agosto, un tribunal de Los Ángeles obligó al actor a pagar 31 millones de dólares a la productora MCR, responsable de la serie 'House of Cards', como indemnización por haber violado los términos de su contrato por su comportamiento, ya que fue acusado de acoso sexual por un asistente de producción.



EFE