El actor de 'Los Ángeles al desnudo', Kevin Spacey, fue señalado formalmente por la fiscalía del Reino Unido de agresión sexual.

"La CPS (The Crown Prosecution Service) ha autorizado un proceso penal por cuatro cargos de agresión sexual a tres hombres", explicaron las autoridades del país europeo.

Según el testimonio de las presentas víctimas, los hechos de violencia sexual ocurrieron entre 2005 y 2013, cuando el actor era el director artístico del teatro Old Vic de Londres.

Así las cosas, Kevin Spacey ha sido imputado de cuatro cargos, entre ellos, el "hacer que una persona partícipe en una actividad sexual con penetración sin su consentimiento".



El señalamiento de la Fiscalía se da luego de que a policía de Londres revisara las pruebas de las denuncias. De momento, la estrella de Hollywood no se ha pronunciado y el fiscal federal que lo representa no respondió a las acusaciones.

Kevin Spacey ganó un Óscar por la película 'Belleza Americana'. Foto: AFP

Spacey, recordado por su personaje en 'House of Cards', ya había sido señalado de propasarse sexualmente con otro hombre. En 2017, el actor Anthony Rapp aseguró, en entrevista con 'Buzzfeed', que había sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de Spacey.



Tras las declaraciones de Rapp, el artista pidió excusas y anunció su homosexualidad, una confesión que causó malestar entre los internautas, quienes destacaron que no debió unir los dos temas, pues su condición sexual no tenía nada que ver con la acusación de acoso.

El escándalo provocó que Spacey anunciara su retiro tempral de los escenarios, además, Netflix suspendió el rodaje de la sexta temporada de su exitosa serie 'House of Cards'.

