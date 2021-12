En los últimos años la franquicia Marvel ha venido introduciendo en la cultura cinematográfica mundial grandes héroes, villanos e historias que encarnan algunos aspectos de la vida real, lo que produce que millones de personas se identifiquen con sus personajes y adquieran un gran cariño con quienes los interpretan.

Los actores que han dado vida a los personajes de la firma se han involucrado tanto con sus papeles, que se han convertido en el sinónimo de los héroes para el que fueron contratados.



Es decir, un Iron Man sin el protagonismo de Robert Downey Jr. o un Capitán América sin la actuación de Chris Evans sería un tanto extraño para los fanáticos y el futuro desarrollo de las historias.

Por tal motivo, es prudente que el carácter con que algunos actores interpretan a los héroes de Marvel los haga la persona ideal para el papel.



Tal es el caso de Charlie Cox, quien encarna a ‘Daredevil’, el abogado ciego con anteojos rojos, o al menos así lo sienten algunos fanáticos del MCU, quienes apelan a este actor para volverle a dar vida al personaje.



Cox adquirió gran reconocimiento después de interpretar a ‘Matt Murdock’ en la serie de Netflix ‘Daredevil’ en 2015.



La idea de reincorporar al personaje al MCU se empezó a concretar luego de que Disney + se hiciera a los derechos de la producción del personaje, por lo que es muy posible que se vuelva a ver al 'cegatón' en está plataforma de streaming.

Se confirma el regreso de ‘Daredevil’

Recientemente se conoció la noticia de la reincorporación del personaje a la franquicia luego de que Kevin Feige, presidente de Marvel, confirmara una futura aparición del ‘Hombre sin miedo’ en la pantalla grande y protagonizado por el propio Cox.

Daredevil, el héroe católico y ciego de Hell’s Kitchen cuya historia tiene una serie en Netflix, fue creado por Lee y Bill Everett en 1964 para un cómic homónimo. Foto: Netflix

"Si vieras a Daredevil en lo que está por llegar. Charlie Cox, sí, él sería el actor que lo interpretará. Dónde lo veamos, cómo lo veamos y cuándo lo veamos, eso está por verse", mencionó Feige al portal ‘Cinema Blend’.



Con la confirmación del máximo dirigente de Marvel se especula una pronta aparición del personaje, pero en las historias de otros héroes, pues se ha contado con la posibilidad de que sea visto en ‘Spider Man No Way Home’ bajo el papel de ‘Matt Murdock’, abogado de cabecera de ‘Peter Parker’.



Sin embargo, estas no son más que especulaciones, pues como lo confirmó el mismo Feige, aún no se tiene certeza de cuándo se realizarán los preparativos para continuar con la vida del ‘Hombre sin miedo’.



Cabe recordar, que Ben Affleck ya había encarnado a Daredevil en una película dirigida por Mark Steven Jhonson en 2003, pero no fue bien recibida por el público y la cinta no tuvo mayor éxito.

Otros papeles de Charlie Cox

El británico se ha desempeñado como protagonista en producciones de gran impacto mundial, como en ‘El Mercader de Venecia’ (2004), una película basada en la obra homónima de William Shakespeare. La cinta también estuvo protagonizada por Al Paccino y Jeremy Irons.



Junto a Robert de Niro obtuvo uno de sus primeros papeles protagónicos en la película ‘Stardust’, un largometraje de fantasía basado en la novela escrita por Neil Gaiman.



Coz también ha participado en programas de televisión en el que se destaca la serie de ganster Boardwalk Empire, lewis y ‘Daredevil’.

