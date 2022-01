La primera imagen de Listening to Kenny G deja al espectador con la boca abierta: se trata de una estadística absurda sobre uno de los músicos de jazz más famosos del mundo que es también de los personajes más odiados de todos los tiempos y atacados en las redes sociales, desde que existen.

Resulta que al saxofonista y clarinetista lo detestan incluso desde antes de que existiera internet, y se lo hacían saber a través de cartas, notas, mensajes en la radio o pancartas. Puede ser un intérprete al que todos han escuchado, pero al que algunos no asocian con esas canciones que acompañan su cena en el restaurante, la espera en sala para una cita médica, la subida a un ascensor o con esa tonada que escucharon en el video de recuerdo de los 15 años de la sobrina.



(Además: Llega ‘Peacemaker’, la serie de un héroe violento, tierno e incorrecto)





Las melodías instrumentales de Kenny G están por todas partes: puede ser el más empalagoso, al punto de hacerse odiar, o llevar a sus escuchas a las lágrimas, gracias a la emoción del momento.



La cineasta Penny Lane (Hail Satan?, Nuts!, The Pain of Others) se sintió atraída por ese fenómeno: Kenneth Bruce Gorelick –Kenny G, como es conocido comúnmente– ostenta récords de ventas en el jazz con casi 100 millones de copias, pero también es de los más vilipendiados en la música.



Documentalista por excelencia de temas controversiales como el satanismo, el aborto, los archivos desconocidos de Watergate o de males que aún no tienen suficiente sustento científico pero que afectan a miles de personas (la enfermedad de Morgellons, por ejemplo), era curioso que Lane aceptara dirigir esta entrega de Music Box, una serie original de HBO que se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max.



“Luego de que terminé mi anterior filme (Hail Satan?) pude descubrir que hay gente que odia más de lo que dice –cuenta la directora y guionista en una charla con EL TIEMPO–. Lo que más me interesó al empezar el documental de Kenny G fueron las reacciones sobre él, empecé el proyecto sin saber que era un tipo tan simpático. Mi idea era ir más allá del objeto mediático, y cuando él se vinculó, su presencia llevó la historia en otros sentidos, haciéndola mejor, me abrió otras perspectivas: por qué hace la música que hace, me pregunté (...). Cuando escuchas música sin contexto, te puede parecer adecuada para algunos sitios en donde la oyes, la puedes encasillar, así que mi idea de este filme cambió cuando él empezó a integrarse”.

¿Qué fue lo que más la sorprendió en este proceso?

Lo que más me impactó fue qué tan emocionales pueden resultar sus melodías en los videos. Se quedaron en mi mente las imágenes de miles de personas que se casan con esta música de fondo, y yo lloraba viendo esos videos.



Al oírlo pensé que había algo intelectual en su música, un sabor de jazz, de género, sonaba como el cierre de una conversación de la manera más cordial. Pero creo que lo que más me sorprendió fue cuán emocionantes podían resultarme esas canciones y cuánto cambió mi percepción sobre ellas; por ejemplo, la emotividad de las composiciones de John Hadley (el famoso músico de country). Creo que ahora me sorprende que me gusten tanto esas canciones.

¿Cuál fue el reto más grande al hacer este filme?

La edición fue lo más complejo. El proceso de filmarlo fue una felicidad, cada día rodábamos, nos divertíamos, Kenny estuvo superamable, todos los invitados fueron fantásticos; normalmente esa parte de la producción es muy dura y poco divertida, pero esta vez fue notablemente feliz la parte de producción e increíblemente difícil la posproducción.



La estructura era compleja, tenía que tener en cuenta el qué, dónde, por qué e intentar adivinar cómo iba a reaccionar la gente a las cosas, fue muy complicado encontrar el balance entre los elementos biográficos y críticos, el cómo hacer una historia sobre la música y la carrera de Kenny. Fue algo muy agotador, la verdad, y hasta último momento la estuve refinando. Para mí era muy importante que la película funcionara para la gente a la que le gusta Kenny y a los que no, y para eso consulté a amigos que estuvieran en una posición diferente, ellos detestan su música. Eso me ayudó porque necesitaba estar segura de que funcionara para ambos lados.

¿Cómo logró no caer en la típica fórmula de un documental sobre un artista?

Yo nunca veo documentales musicales, no me interesan, no me conecto con lo que veo porque aplican una especie de fórmula para hacerlos. Era importante para mí poner lo que yo quería ver en una película de ese tipo, porque no se trataba de hacer algo como Wikipedia.



Dada mi experiencia, me pregunté qué se desvanece en los documentales de jazz y cuáles eran los principales clichés para evitarlos. De hecho, desde la primera escena, Listening to Kenny G difiere de lo que estás acostumbrado a ver. Trabajé mucho para que el filme se alejara de todo eso, y espero que al final haya cumplido la promesa, fue un reto lograrlo sin caer en esa caja llena de elementos manidos típicos en este tipo de documentales.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta

