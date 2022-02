Kenneth Branagh es el irlandés del momento: su más reciente película, una radiografía en blanco y negro de su tierra natal y de su niñez, titulada Belfast, brilla en la temporada de premios con varias candidaturas en los Óscar y los Bafta. Hace ya un par de años se metió de cabeza en un proyecto mayúsculo, un thriller de época salido de la mente genial de la escritora Agatha Christie: Muerte en el Nilo, que protagoniza y dirige.

“El sexo en la historia original de Agatha Christie es muy poderoso y las personas son imprudentes al intentar obtenerlo. Su codicia de satisfacción física es peligrosa a un nivel homicida. Este es el libro más perturbador de Agatha Christie. Ella presenta una fachada de sofisticación, sensualidad, glamour y romance, pero es, en todo momento, quebradiza, frágil, peligrosa y perturbadora”, cuenta en una entrevista cedida por el estudio a este diario.



(Además: Sting también entró en la moda: vendió su catálogo musical)



Branagh interpreta a Hercule Poirot, un intrépido detective que pasa sus vacaciones en un crucero fluvial por el Nilo, donde ocurre un crimen: una adinerada y joven heredera es asesinada a bordo y al menos diez de los ocupantes del barco son sospechosos. El actor vuelve a ponerse en la piel del personaje –ya lo había hecho en el 2017 en Asesinato en el Expreso de Oriente– en la recientemente estrenada Muerte en el Nilo.

Este es el libro más perturbador de Agatha Christie. Ella presenta una fachada de sofisticación, sensualidad, glamour y romance, pero es, en todo momento, quebradiza, frágil, peligrosa y perturbadora FACEBOOK

TWITTER

Actor, director, productor y guionista –exesposo de la actriz Emma Thompson–, se ha destacado por llevar a la pantalla obras clásicas de Shakespeare como Enrique V (1989), por la cual fue nominado al Óscar (dirección y protagonista); Otelo (1995) y Hamlet (1996), que aspiró a la estatuilla al mejor guion adaptado. También son famosos sus papeles en Tenet, Dunkerque o Valkyrie.



Para Muerte en el Nilo reunió a un elenco de lujo encabezado por Gal Gadot, Armie Hammer y Emma Mackey, Tom Bateman, Annette Bening y Russell Brand.

¿Qué hace tan cinematográfica esta novela de Agatha Christie?



En Muerte en el Nilo un triángulo amoroso que sale mal es lo que se encuentra en el centro de estas vacaciones homicidas. Hay un argumento rebuscado y una historia que entusiasma y asusta, pero con sabiduría, emociones humanas, compasión y un sentido conmovedor con los que cualquiera puede sentirse identificado. Las historias de Christie se sitúan en lugares exóticos y, si bien involucran grandes elencos estelares, son personales, humanas y, a veces, bastante domésticas. Solo sucede que se desarrollan en trasfondos épicos, pero esa dimensión humana, combinada con lo épico, siempre es algo que adoro.



(Lea también: La cultura coreana conquista hasta a Netflix)

Facebook Twitter Linkedin

Keneth Branagh como el detective belga Hercule Poirot. Foto: 20th Century Studios

¿Qué puede decirnos del detective belga Hercule Poirot?



Él es la creación más adorada y famosa de Agatha Christie y aquí se encuentra una vez más en un lugar exótico enfrentándose al sexo y a la muerte. Luego de haber hecho Asesinato en el Expreso de Oriente tuve la oportunidad de variar un poco el personaje. Al igual que con la última película, medimos su personalidad en relación con los acontecimientos de la película. La venganza era fundamental y, para Poirot, planteó un desafío a su rígida postura moral. Está lo correcto, lo incorrecto y no hay nada en medio. Para el final de la película, tenía que considerar si había un área moral gris. Poirot, nuevamente, tiene que responder al tema central de la historia: amor y celos. Muerte en el Nilo está atravesada por una pasión primitiva, presenta el poder corrosivo de la lujuria en el entorno más glamoroso.

La química en la pantalla entre los actores es extraordinaria…



Estas películas no funcionan si no hay un elenco de actores con química. Con el triángulo amoroso central entre Gal Gadot, Armie Hammer y Emma Mackey, sin importar cómo sea, hay una sensación de electricidad entre ellos, y no solo la heterosexual, sino también la amistad entre las dos mujeres. En los tres casos, fuimos muy afortunados de contar con interpretaciones que pueden transmitir pasión e intensidad, sin que sea excesivo u ostentoso. Ellos saben actuar y hablar, y ser muy naturales. Con tan solo una mirada (y gran parte de esta historia se trata de miradas en una habitación llena de gente) pueden transmitir emociones.



(Lea además: 'Moonfall': el día en el que la Luna se estrelló contra la Tierra)

Fuimos muy afortunados de contar con interpretaciones que pueden transmitir pasión e intensidad, sin que sea excesivo u ostentoso FACEBOOK

TWITTER

¿Se hicieron grandes cambios del libro en guion?



Dada la naturaleza personalizada de la respuesta a Asesinato en el Expreso de Oriente sentimos que podíamos escuchar con confianza al público y trajimos de regreso a Bouc (Tom Bateman), que es la mano derecha de Poirot, al igual que lo fue durante la investigación en la película anterior. Entonces ahora, Bouc y Poirot, aparentemente por accidente, se unen a la celebración de la boda de Linnet Ridgeway y Simon Doyle (Gadot y Hammer), que navegan por el Nilo hasta Asuán y el Gran Templo de Abu Simbel. Y una vez más, deben unir fuerzas en lo que comienza como una serie de acontecimientos misteriosos y se convierte en algo mucho más letal. Es un cambio de la novela, pero mantiene el espíritu de Agatha Christie y hace que Poirot esté alineado con los famosos dúos de detectives con los que se suele batallar en estas historias. Como Bouc, Tom es gracioso y encantador, y desafortunado, pero resulta que tiene mucho vigor y energía, y vemos eso aquí.

¿Cómo lograron el diseño del Karnak, el glamuroso barco de vapor que recorre el río Nilo?



En manos de nuestro diseñador de producción, Jim Clay, el Karnak se hizo más elegante, peligroso, angosto y letal… una especie de palacio flotante. Jim le aportó escala, estilo, suspenso, peligro y magnificencia. Una vez que estás ahí, fácilmente puede convertirse en una prisión, hay algunas serpientes en las orillas, cocodrilos debajo y corrientes que se mueven rápidamente. Todo esto presenta un entorno que puede inmediatamente pasar de un día soleado glorioso a una tarde de peligro devastada por una tormenta de arena. Queríamos rodear la historia con el agua, la orilla, el cielo, los sonidos, los animales, cosas que en un abrir y cerrar de ojos pueden volverse aterradoras.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias