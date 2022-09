Hay proyectos que no terminan de la mejor manera, películas que a pesar de contar con las mejores intenciones terminan por empantanarse irremediablemente. Y eso le sucedió en el año 2005 a Keanu Reeves con 'Constantine', un film de terror que combinaba acción y magia negra. En esa historia, el actor encarnaba a John Constantine, un personaje de DC Comics que vivía oscuras aventuras, muy alejadas de las coloridas páginas de Superman. Pero al momento del estreno, el largometraje fue un traspié que ni el carisma de Reeves alcanzó para salvarlo de una tibia respuesta por parte del público. Y por ese motivo fue una sorpresa el anuncio de una segunda parte.

El sitio especializado 'Deadline' confirmó que Warner Bros. le dio luz verde a una segunda parte de Constantine. Y Keanu no será el único que regrese a ese universo, porque Francis Lawrence será nuevamente el encargado de la dirección. Por su parte, Akiva Goldsman (responsable de los guiones de 'La Torre oscura', 'Una mente brillante' y 'Yo, robot') se suma para escribir el libreto de la historia.



Uno de los nombres que también forma parte del film, es el del productor y director J. J. Abrams. Uno de los artífices de Lost, se ocupó durante años de trabajar en una serie de Constantine para HBO Max, aunque sin Keanu como posible estrella. Y aunque esa propuesta no prosperó, finalmente la idea se reconvirtió a una nueva película que Abrams se ocupará de producir, a través de su compañía Bad Robot.





La noticia de Warner Bros. poniendo en marcha un nuevo film basado en un personaje de DC, es notable en un contexto de numerosas cancelaciones de proyectos vinculados a ese mundo de superhéroes. En las últimas semanas, la cúpula de Warner le bajó le cerró la puerta al largometraje de Batgirl (que estaba en etapa de postproducción), y también a Caped Crusader, una serie animada de Batman que casualmente también estaba producida por J. J. Abrams.

El encanto de Constantine

Cuando Constantine llegó a los cines del mundo en 2005, se convirtió en un film que no cumplió con las expectativas. Con una recaudación de 230 millones de dólares, y una inversión de cien millones, la película no fue estrictamente un fracaso, aunque sus números se alejaron de los pronósticos optimistas que esperaban los productores. Por su parte la crítica fue lapidaria, y en gran medida los periodistas consideraron que era un verdadero paso en falso en la carrera de Keanu. El poco interés del público por el título, se tradujo en el fracaso de varios productos vinculados a esa pieza, como una novela y un video juego.



Creado por Alan Moore en 1985, y basándose en el aspecto de Sting, John Constantine apareció en las páginas de un cómic de terror llamado La cosa del pantano, en un rol secundario. Una editora de DC, Karen Berger, no tardó en detectar el potencial del personaje, y lo puso al frente de su propia historieta. De ese modo, en 1988 comenzó Hellblazer, una historieta sobre magia negra y oscuros hechizos, todos ellos llevados a cabo por John Constantine, un cínico mago dueño de una dudosa ética moral, y sumergido en un verdadero mundo de pesadilla. A través de numerosas colecciones, el antihéroe sigue vigente como uno de los grandes personajes de culto de la editorial.



A lo largo de los últimos años, hubo otro actor que encarnó al hechicero para distintas adaptaciones. Matt Ryan lo personificó en la serie Constantine, y también apareció como invitado en Arrow y Legends of Tomorrow, y presttó su voz para los films animados de Justice League: Dark. En la reciente Sandman de Netflix, el brujo fue reversionado e interpretado por la actriz Jenna Coleman. Y ahora a esta lista vuelve Reeves, con la intención de presentar la versión definitiva de Constantine para la pantalla grande.





Martín Fernández Cruz - La Nacion (Buenos Aires)

Grupo Diarios de América (GDA)