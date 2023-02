Tanto los fanáticos de Constantine, la cinta del 2005 de Warner Bros, como su protagonista, Keanu Reeves, afirman que están muy contentos con la luz verde que se le dio a Constantine 2.

En una entrevista en Total Film (vía /Film), Reeves dijo que “durante años le pidió a Warner Bros otra oportunidad para encarnar a John Constantine en el cine”, según publica La Tercera.



“No sé si era un asunto pendiente, pero definitivamente era un papel que me encantaba. Y creía que Francis Lawrence, el director, había hecho un trabajo increíble. Me encantó interpretar a ese personaje, y realmente disfruté la película.

Seguí preguntando casi todos los años. Era como: ‘¿Puedo por favor?’ (y) decían, ‘¡No, no!’”.

Aunque en su momento la película no dio los frutos esperados, sus seguidores fueron aumentando con el paso del tiempo.



“Así que es emocionante. Es casi como un patio de recreo abierto en el que, con suerte, podemos cocinar algo y jugar, y supongo que salir del patio de recreo y preparar una comida”, dijo el actor. “Pero estoy deseando que llegue, y espero que pueda suceder. No sabes cómo van estas cosas. Pero definitivamente voy a hacer todo lo posible para tratar de realizar ese sueño”, publica La Tercera.

La cinta será dirigida por Francis Lawrence y se basa en un guion de Akiva Goldsman.