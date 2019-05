'Amo a John Wick, me encantan su voluntad y su dolor'

Un rostro imperturbable. Un traje que jamás se arruga, con una corbata negra perfectamente puesta y una camisa blanca a la que se le notan los rastros de sangre. Parece no tener sentimientos, pero en el fondo, su alma sensible no olvida a su esposa asesinada y ama con devoción a su perro –al que llama simplemente Perro–. No siente miedo, así tenga en frente a un grupo de expertos asesinos, bien armado y dispuesto a exterminarlo. Por momentos, John Wick hace ver en pañales al agente James Bond.

“Amo a John Wick y para mí hasta el hecho de ponerme su traje es un gran placer. Me encanta su voluntad y su dolor. Creo que es un personaje muy rico, profundo y conmovedor por todo el amor que siente por su esposa y por su relación con ella. Su voluntad para sobrevivir es grandiosa. Igualmente, me gusta la facilidad y capacidad que tiene para realizar las cosa y su sentido del humor. Creo que es un buen hombre dentro de su mundo”. Keanu Reeves, el actor que se pone en la piel del personaje, explica su emoción al interpretar por tercera vez al personaje salido de los cómics en 'John Wick 3' –cuyo título original es 'John Wick: Chapter 3: Parabellum'.

Recordado por una carrera llena de altibajos, que incluye títulos de culto como la saga de 'The Matrix'; relatos de acción, como 'Point Break' y 'Speed'; dramas sobrenaturales como 'El abogado del diablo' o 'Constantine', o a un jovencito fortaleciendo su carrera en la gran pantalla de la mano de Gus Van Sant en 'My Own Private Idaho'. Son casi un centenar de producciones en las que ha participado Reeves, que acaba de dejar sus huellas en el Paseo de la Fama de Hollywood luego de dedicar 35 de sus 54 años a la actuación.



EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con el actor por el estreno de 'John Wick 3', que retrata el regreso de protagonista en una cacería en la que él es la víctima. Venganza, ultraviolencia, espectaculares secuencias de acción, peleas coreografiadas y castigos merecidos por violar las reglas nutren esta historia, cuya columna vertebral se empieza a sentir débil; sin embargo, se erige como una de las mejores de su género. La película ya se puede ver en las salas de cine del país.

¿Qué diferencia esta película de las dos anteriores?

En 'John Wick 3' hay mucho más peleas con cuchillos y más trabajo en grupo. En las peleas de la segunda parte había grupos, pero siempre fueron combates uno a uno. En esta entrega, nos hemos expandido teniendo a más personas en los combates, lo que convierte estas secuencias en otra forma de expresión de la acción. Por otra parte, John se ve abrumado. No es un héroe todo el tiempo y recibe muchas golpizas, y el saber reaccionar a esto termina siendo otro tipo de habilidad. Una cosa es golpear a alguien; otra, es que te golpeen; esa es una parte diferente de la danza.



¿Cómo fueron las filmaciones en el desierto del Sahara?

Tuve la idea de que John Wick fuera a un desierto y a Chad Stahelski (el director que ha estado detrás de la trilogía) le pareció genial. Él comenzó a buscar lugares y se enamoró del desierto del Sahara. Tuvimos la oportunidad de ir a Marruecos y fue increíble. Yo había estado en desiertos antes, pero nunca había ido a ese, es un lugar mágico, asombroso y profundo. A pesar del clima, estar ahí con el traje de John Wick, interpretando este personaje, caminando en esas dunas de arena, fue un momento maravilloso en mi vida.

Reeves junto con Halle Berry en una escena en el desierto del Sahara. Foto: Cine Colombia

¿Cómo se preparó para las escenas con caballos?

Mientras estábamos desarrollándola tercera parte, Chad me dijo que era hora de entrenar con un caballo, a lo que rápidamente conteste: ¡Sí, hagámoslo! Tuve la oportunidad de aprender a cabalgar en películas anteriores: lo hice en 'Mucho ruido y pocas nueces', con Kenneth Branagh, y también en 'Pequeño Buda', con Bernardo Bertolucci, por lo que ya había pasado por ese entrenamiento, que era andar en línea recta y caminar controlando el galope. Pero en 'John Wick' tenía que bajarme de la silla, irme hacía un lado sosteniéndome del cuello del caballo y dispararle a alguien. Ese fue un nivel muy superior.



¿Cuál es su secuencia de acción favorita en la película?

Es difícil escoger una sola escena de acción en 'John Wick 3'. Yo diría que es tradicional –no sé si tradicional es la palabra– que en 'John Wick' las peleas con cuchillos hayan sido un elemento clásico. Pero esta vez el director tomó esa acción y la trasladó a una secuencia de persecución en motocicleta, la cual, fue rodada en realidad, pero en un contexto de CGI (imágenes generadas por computadora), que crearon un ambiente visualmente muy verídico. Y pienso que este momento, sumado a la secuencia de los disparos en la que voy montado a caballo, es muy especial.

Cuéntenos del trabajo con Chad Stahelski, luego de tres películas.

Es realmente divertido, él es un gran colaborador. La oportunidad de construir juntos John Wick me ha hecho pensar que compartimos el mismo gusto. Hay una especie de taquigrafía, lo que a él le gusta a mí también en términos de acción y de cine; podemos hablar de la forma de contar historias, de sus personajes. Realmente disfruto trabajar con Chad, él es un director muy bueno, sabe lo que quiere, sabe cómo comunicarse, sabe lo que busca y es un buen chico.



El público ha acompañado todas las entregas de John Wick…

Ha sido un verdadero honor y estoy muy agradecido con la audiencia que me ha dado a mí, y a todas las personas que hacen parte de la producción de la saga la oportunidad de continuar explorando el mundo de este personaje. Es un gran placer, y puedo decir que simplemente es un gusto y realmente divertido trabajar en esta trilogía.

