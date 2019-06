¿Por qué adoran al actor Keanu Reeves?

¿Qué tiene este actor de 54 años un poco taciturno, seco en sus interpretaciones, que despierta tantas emociones en la gente?

El protagonista de la saga de The Matrix, de una que otra comedia romántica y de la trilogía de John Wick es la estrella del 2019.

Todo lo que hace es celebrado y cualquier ataque o afrenta causa revuelo en internet. Twitter le suspendió la cuenta de esa red social, pero no fue una tragedia para él, sino más bien el foco de discusión de miles de fanáticos protestaron por que se le suspendió su cuenta cuando escribió ‘Be Kind to Animals or I’ll Kill You?’ (Se amable con los animales o te mato).

Tras cumplirse 20 años de The Matrix, romper la taquilla con un personaje sombrío que imparte justicia de manera poco ortodoxa y preparar nuevas producciones en el cine, es imposible no pensar que el universo está alineado para hacerle la vida más amable al actor, que siente una bocanada de aire fresco a su carrera cinematográfica.



'Toy Story 4', la cuarta parte de John Wick, el videojuego Cyberpunk 2070 o la nueva producción Bill & Ted: Face the Music, avalan ese renacer del artista.

Hablan Keanu Reeves, Monsieur Periné y más protagonistas culturales Además del estreno de 'John Wick 3', la música sinfónica de M. Periné, la cerveza artesanal y cuatro obras teatrales en temporada.

Reeves emula a otros grandes del cine de patada, puño y plomo como Chuck Norris o Charles Bronson FACEBOOK

TWITTER

Él también tiene tiempo para reírse de sí mismo, como lo hizo en la comedia romántica ‘Quizás para siempre’. Aunque no es protagonista, su nombre en los créditos ha disparado la atención de este producto de Netflix.



Hasta Chris Evans, el famoso Capitán América de 'Avengers', reconoció en sus redes sociales ser fanático de Reeves, que emula a otros grandes del cine de patada, puño y plomo como Chuck Norris o Charles Bronson.



Pero si antes se decía que “Chuck Norris estuvo en Marte y por eso no hay signos de vida’, ahora los fanáticos de Wick contratacan con frases como: "Una vez a John Wick le impactó un rayo, y el rayo murió electrocutado".



Pero mientras millones le profesan un amor incondicional, en realidad Reeves es un hombre solitario. "No tengo a nadie en mi vida. Pero si eso ocurre, respetaría y amaría a la otra persona; con suerte sería lo mismo para mí”, comentó en un entrevista con el diario 'The Jakarta Post'.



CULTURA

@CulturaET