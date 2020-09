Las cinco películas de Keanu Reeves para celebrarle su cumpleaños

Keanu Reeves es sin duda el actor más querido por los fanáticos del cine. No genera escándalos, es un tipo serio y revela un espíritu sencillo en su vida y una amabilidad inusual con quienes apoyan sus películas.

Este año la celebración de su cumpleaños es especial, pues el actor está trabajando ya en el rodaje de la cuarta parte de 'The Matrix', su regreso a una de las sagas más populares de acción y ciencia ficción y la responsable de su afianzar su éxito luego de protagonizar 'Máxima velocidad'.



También está preparándose para una cuarta y quinta entrega de John Wick, la impresionante trama de acción que le llevado a convertirse en una de las estrellas más importantes de ese género.



(Le puede interesar: 'Amo a John Wick, me encantan su voluntad y su dolor').



Como si fuera poco ya está todo listo para el estreno de 'Bill & Ted Face the Music' , la tercera parte de la comedia de fantasía que protagonizó junto a Alex Winter a finales de los 80 y que se podrá ver en octubre de 2020.



Precisamente hoy muchos recuerdan su carrera con más de un centenar de producciones encima. Algunas buenas, otras no tanto, pero que forjaron una de las carreras de un artista particular y diferente en algunos aspectos al iamginario de una estrella de Hollywood.



(También puede leer: Fanáticos de Keanu Reeves piden día festivo para ver sus películas).Estas cinco de las mejores películas de Keanu Reeves para recordarlo y acompañarlo en la celebración de su cumpleaños.

The Matrix

Aunque es una trilogía espectacular, realmente su primera película representa un antes y un después para el actor.

Cinta de ciencia ficción de 1999, con Keanu Reeves. Foto: Archivo particular

Su papel de Neo; el hombre al que se le revela un gran secreto acerca del mundo y la realidad. Estrenada en 1999 elevó la imagen del actor al nivel de icono futurista en una trama novedosa para su momento y que influenció el cine de género hasta hoy.



John Wick

Película John Wick 3. Foto: Cine Colombia

Lo que parecía una caricatura excesivamente violenta de un asesino a sueldo retirado que retomaba su papel de exterminador por una venganza, se convirtió en una de las sagas de acción más importantes del cine contemporáneo.

Reeves no solo demuestra su total manejo de las armas y la lucha cuerpo a cuerpo, sino que le brinda un sofisticado nuevo aire a una trama de mucho plomo y violencia. En las tres películas que ya se estrenaron, el actor se exige a unos niveles inusitados para sorprender a los amantes de la acción más radical.

Constantine

En esta película de tintes sobrenaturales, Keanu Reeves interpreta a John Constantine, quien tiene el don de identificar a los ángeles y a los demonios.



Él también lucha por su propia salvación en un filme inspirado en el cómic de Alna Moore y James Delano. La naturaleza introspectiva del actor le da un toque muy especial a esta propuesta cargada de muchos efectos visuales e imágenes de pesadilla.

Máxima velocidad

Cuando interpretó a Jack Traven en este filme de 1994, Reeves demostró que tenía el talante para ser un héroe de acción y generar una simpatía especial, en una cinta que fue aplaudida por su frenetismo y en la que el actor pudo mantener la tensión montado en un bus a punto de explotar.

Punto de quiebra

Aunque pudo haber sido eclipsado por su compañero Patracik Swayze, esta película de robos a bancos y fanáticos del surf y la adrenalina, fue otros de los aciertos del cine de crispetas y acción que marcó en los noventa a Reeves.



En esa película interpretó a Johnny Utah, un agente del FBI, se infiltra en una banda de atracadores de bancos que aman los deportes extremos. Poco a poco Utah afronta un dilema moral al acercarse tanto a sus investigados. Punto de quiebra es una de las películas que más se ha emitido en TV, pero es de esas que no se dejan de ver gracias a la buena química entre Reeves y el antagonista (Swayze).



CULTURA

@CulturaET