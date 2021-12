Kathy Sáenz estaba embarazada de su hija Alana Bessudo Sáenz cuando, en el 2006, la llamaron para la audición de su personaje de Paulina en la telenovela 'Pura sangre'.



“Eso fue muy loco porque, como me decía en ese momento Herney Luna, el director: ‘yo sé que estás con tu aura de amor, con tu bebé en la barriga, con tu buena vibra, pero tu puedes hacer ese casting’. Y lo presenté gracias a ese gran acompañamiento y confianza”, cuenta.



Lo logró. Se quedó con el personaje, que era uno solo con dos nombres: Paulina Riascos de Lagos y Regina Castaño ‘la Hiena’, la más mala entra todas las malas de esa temporada de novelas que se vieron en el 2007.



Ese personaje le dio a Kathy Sáenz (Bogotá, 11 de enero de 1972), un premio India Catalina a mejor actriz antagónica de telenovela, con una producción que logró ser la mejor en cinco de las ocho categorías a las que estaba nominada.



Luego, al empezar a grabar, entró en sintonía con el personaje muy rápido, también con la ayuda de Luna y de los libretistas, Maurico Navas, Tania Cárdenas Paulsen y Conchita Ruiz.



En total, 'Pura sangre' tuvo 104 capítulos en una época sin redes en las que todavía se hablaba de las novelas en distintos espacios, como el trabajo o el estudio. Ahora, RCN vuelve a traer esta producción, desde el 20 de diciembre a las 8 p. m.



“Sin duda, ese personaje marcó mi vida. Hoy, todavía la gente se acerca a hablarme de Paulina. Sin duda es el que los seguidores míos más recuerdan. Tuvo un impacto impresionante y no ha muerto en las personas que vieron la novela”, agrega. De hecho, cuenta que le han escrito de Rusia, “y uno se aterra hasta dónde ha llegado la novela”.



Agrega que, además, fue una producción “fantásticamente bien escrita y por eso, interpretar a Paulina no fue muy difícil, porque las caracterizaciones estaban muy bien definidas”.

(Tal vez quiera leer: La inacabable obra de Alejandro Obregón en un nuevo libro)



Con una gran cantidad de personajes, 'Pura sangre' cuenta la historia de la familia Lagos y una venganza que se gesta en la primera generación, recayendo en la segunda. Saénz aparece primero como Regina Castaño, que cambia su nombre a Paulina para iniciar la destrucción de los Lagos, enviada por un hombre misterioso.



Su personaje es centrado y aparenta estar buscando el bien de su esposo y sus hijastros. Ayuda a que la empresa familiar crezca. Pero cuando debe rendirle cuentas al personaje misterioso que realmente es el que maneja los hilos del poder de la telenovela, cambia hasta su apariencia: es sumisa y miedosa.



“Todos tenemos un lado oscuro y uno de luz, y cuando hay que sacar el primero en un personaje, en este caso Paulina, hay pasiones fuertes muy marcadas. Y para interpretarlo bien hay que sacar todos esos malos sentimientos al mil por ciento”, dice.



Sobre si Paulina Riascos le enseñó algo, afirma que la llevó a una introspección para buscar mejorar como persona, debido a su carga. “Me permitió ver mi fuerza y también mi propio avance como ser humano”.



Y rescata de Pura sangre que “fue una producción elaborada, una gran historia. Eso fue muy valioso”.



Casada con el actor Sebastián Martínez, con quien tiene un hijo, Amador, cuenta que se ayudan en la construcción de sus personajes. “Lo hacemos juntos de principio a fin en un proceso creativo. La retroalimentación es muy bonita, los dos somos crecemos, porque individualmente tenemos perspectivas distintas. No es una sola cabeza pensando, somos un equipo que busca lo mejor”.

(Le puede interesar: En este 2021 partieron grandes personalidades del país y del extranjero)



En 1993 y luego de haber sido virreina en el Concurso Nacional de la Belleza, Kathy Sánz empezó en la actuación. Su primera aparición fue en 'La maldición del paraíso', en 1993. También ha actuado en 'Pobre Pablo', 'Solterita y a la orden', 'Amor a la plancha', 'Dora la celadora', 'Juegos prohibidos', 'Un sueño llamado salsa', 'Primera dama' y 'La Gloria de Lucho', entre otras.



Desde inicios de la pandemia tiene su propia marca de productos de belleza que se preparan según la tradición medicinal ayurveda de la India, de la que se tiene registro desde mil años antes de Cristo.



“Siempre he tenido inquietud espiritual, desde niña, y la vida me llevó a la meditación, a ser vegetariana y a tener un maestro. He hecho cambios positivos y bellos que me han acercado a las personas para poder ayudarlas”.



Y por esta empresa no ha podido volver a actuar, porque su tiempo y energía se los dedica a su nueva faceta como emprendedora.



La pandemia la tomó como una oportunidad para unirse más a la familia, “aceptando desde lo profundo el encierro que tuvimos y aprendiendo”.



El talento artístico parece que sigue en la familia. Shenoa, su hija mayor, quiere estudiar teatro musical. “Es muy sensible, canta espectacular y es muy buena actriz”.