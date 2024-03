Kate Winslet revela cuál papel le agradecen más sus fans: no es el de Rose en 'Titanic'

El papel que podría considerarse como el más famoso de la carrera de Kate Winslet sería el de Rose, en la película Titanic, de 1997, que la lanzó a la fama siendo muy joven. Sin embargo, no es por el cual la abordan y recuerdan la mayoría de sus fanáticos.

Así lo reveló la actriz británica que fue la invitada al programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.



“La gente se me acerca por la calle más por The Holiday y el episodio de Extras que hice que por Titanic. Te lo prometo. Sobre todo en Navidad”, comentó la nominada al premio Óscar en siete ocasiones y ganadora una vez, por The Reader.

The Holiday, que en español se conoció como El descanso, es una comedia romántica sobre dos mujeres, una estadounidense y la otra británica, que deciden intercambiar de hogares durante la época navideña. Estando en sus nuevos lugares se enamoran pero, ¿qué sucederá al final de las fiestas cuando deban regresar a sus trabajos y lugares de origen?



“Lo más encantador es que madres e hijas se me acercan en el supermercado y me dicen: ‘Kate, nos encanta The Holiday, es nuestro pequeño ritual de Navidad’”, continuó la ganadora del Oscar, que interpretó el papel de la periodista Iris Simpkins en el filme, en el que comparte con Cameron Diaz, Jack Black y Jude Law.



La carrera de Winslet, que estuvo casada por varios años con el director Sam Mendes, ha estado marcada por proyectos que ha escogido de forma muy cuidada, tanto para el cine como para televisión. Algunos de los títulos mas destacados de su filmografía, además de Titanic y The Holiday, son: Heavenly Creatures de 1994, Sense and Sensibility de 1995, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de 2004, Finding Neverland de 2004, Little Children de 2006, The Reader de 2008, Contagio de 2011, Divergente de 2014, Insurgente de 2015, Steve Jobs de 2015, Ammonite de 2020, y Avatar: The Way of Water de 2022. En cuanto a sus proyectos televisivos, destacan, la serie Extras de 2005, y las miniseries Mildred Pierce de 2011, y Mare of Easttown de 2021. Pronto se estrenará su más reciente producción para la pequeña pantalla, El régimen.

Winslet en 'Mare of Easttown', de HBO (hoy MAX). Foto: HBO

