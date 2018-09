Kate del Castillo reconoce que la vida le cambió con 'Ingobernable'

"Ahora me están comenzando a llegar los papeles interesantes”, dice la actriz mexicana Kate del Castillo (45 años), antes de hablar de lo que significó rodar la segunda temporada de la serie Ingobernable, una producción en la que interpreta a la primera dama de su país, Emilia Urquiza, quien tiene un cambio radical de vida luego de que su esposo fallece.

La producción, que analizaba de manera cruda los conflictos de poder y la corrupción dentro de la política en la ficción, tuvo que lidiar con el escándalo que vivió Del Castillo al estar involucrada en un encuentro con el capo mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en octubre del 2015, reunión a la que también asistió el actor Sean Penn.



Un episodio de la vida real que realmente sirvió para llamar la atención en una serie que analizaba el cambio de una mujer perseguida y que descubre un nuevo y peligroso campo de acción.



Ahora, tras el estreno de la segunda temporada de 'Ingobernable' por Netflix, Del Castillo reaparece convertida en una Emilia Urquiza mucho más fuerte y conectada con ese mundo de los marginados en México.



La propia Kate del Castillo reconoce que esta nueva aventura televisiva le ha dado un nuevo aire después de tantas tormentas.

El rodaje de esta producción se hace en Colombia, pues Del Castillo no puede ir a México porque es requerida como testigo por las autoridades en el caso del ‘Chapo’ Guzmán.



Para la actriz, “en esta temporada aparece un mundo más golpeado, el mundo marginado, y lo que me encanta es que muestra dentro de su ficción una realidad latente tanto en México como en algunos lugares del mundo”, explica.



Agrega que su personaje de Emilia se conecta con un mundo nuevo y peligroso (algo que se va a seguir desarrollando en este ciclo). “Ella ha pasado por mucho dolor físico y emocional, pero ahora se prepara para tratar de traer la paz para su país y llevará eso hasta las últimas consecuencias, pues ya no tiene nada que perder”.



Precisamente, esa faceta de reivindicación social y de revelar aspectos de quienes han decidido romper las fronteras de la ley es un elemento importante dentro de la narrativa de esta nueva temporada de la serie.



Y, además de la crítica al poder, hay un deseo por exponer detalles mucho más emocionales de quienes rodean a Urquiza, a la par con un tono cargado por el sentimiento de revolución.

“La gente se vuelve loca por el poder, no es el dinero lo que termina matando a las personas, sino el poder”, comenta Kate del Castillo.



En 'Ingobernable', agrega, el público se va a reencontrar con personajes femeninos empoderados por su inteligencia y capacidad, y no por su sexualidad.



“Emilia es una mujer preparada que adquiere una nueva conciencia política. A veces no nos gusta vernos reflejados en un espejo, pero creo que las series están logrando que asumamos ese reflejo, y eso es lo que esta producción busca”, recalca la actriz, para quien rodar en Colombia sus escenas representó un reto adicional.



“Sin duda, fue así. Estar trabajando entre dos países, y más cuando el personaje es realmente México, fue intenso; claro, no es lo ideal, pero tuvimos un equipo colombiano y mexicano de rodaje maravilloso, y al final fue interesante asumir ese reto, pues me encanta Colombia (...). Aquí vine a grabar parte de la serie La reina del sur”, agrega.



Ahora, Kate del Castillo espera que esta propuesta se pueda extender a una tercera temporada. Es que se ha encariñado tanto con la ficción, dice, y no solo por cuestiones profesionales, sino porque les dio una vuelta a los conflictos con los que ha lidiado por fuera de las cámaras.



“'Ingobernable' es una buena historia y tiene potencial. Ha sido un respiro para mí, ahora que me encuentro en otra posición emocional y física. Ha sido muy bueno batallar desde otra trinchera, y he madurado mucho con ella también”.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

EL TIEMPO