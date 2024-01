Kate del Castillo: de 'reina de la mafia' a convertirse en Chavela Vargas

La actriz mexicana Kate del Castillo será la protagonista de Chavela, una coproducción de Caracol Televisión y Miracol Media que narra la tumultuosa vida y carrera de la legendaria cantante Chavela Vargas.

“Será el regreso a la pantalla de Kate del Castillo, quien se transformará en Chavela Vargas, la mítica mujer del poncho rojo que desafió todas las convenciones de su época para marcar un camino único en la música popular mexicana”, informó Caracol Televisión en un comunicado.

Hija del famoso actor mexicano de telenovelas Eric del Castillo y de Kate Trillo, Kate del Castillo debutó a los 19 años como protagonista en la telenovela Muchachitas para la cadena Televisa en 1991, que se convirtió en un éxito más allá de las fronteras de México.

Facebook Twitter Linkedin

'La reina del sur' se convirtió en un éxito internacional. Foto: Telemundo

Más adelante continuó su carrera en cine y televisión en América Latina, interpretando papeles centrales en otros melodramas como Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona y Bajo la misma piel. Además, en 2011 interpretó a Teresa ‘la mexicana’ Mendoza en la telenovela La reina del sur, basada en una novela del mismo nombre del autor español Arturo Pérez-Reverte.



(Puede leer: Premios Óscar 2024: dónde ver las nominadas a la mejor película).

Esta producción potenció su carrera internacionalmente. “No sé, yo creo que hay que saber decirle que ya, bye, bye. Yo creo que ya la tercera es la última y como tiene que ser despedirnos de Teresita, así que disfrútenla”, respondió la actriz en una entrevista con Telemundo en el 2022.

Entre tanto no le han faltado películas, como la de terror Visitantes o Los 33 junto a Antonio Banderas y basada en la historia de los mineros chilenos atrapados en una mina.



Recientemente protagonizó la serie Volver a caer, convirtiéndose en Ana Montes de Oca, una buceadora olímpica que experimenta un giro radical en su vida cuando decide tener un sólido romance con un músico. Se puede ver en la plataforma de streaming ViX. La actriz también ha prestado su voz para producciones de animación como Monster High y Dora and the Fantastical Creatures. Al igual que en la serie Armas de mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Este mural de Chavela Vargas está en la cantina El Tenampa, de Ciudad de México. Foto: Mario Guzmán. EFE

Sobre la trama de Chavela, Caracol Televisón añadió: “Su batalla interna contra los demonios personales, la angustia y el alcoholismo la impulsaron a convertirse en una pionera, subiendo al escenario para cantar canciones mexicanas con un jorongo, el poncho tradicional mexicano, y pantalones”.

Igualmente se recalcó que la bioserie ahondará en la vida de Chavela, que “con una guitarra sobre el corazón, un tequila en la mano y una pistola en el cinturón enamoraba a hombres y mujeres sin discriminar”.



(Otro tema: Slash: ‘Hago filmes de terror y ya no colecciono serpientes’).

Chavela Vargas nació en Costa Rica en 1919 y murió el 5 de agosto de 2012 en México, a los 93 años de edad, tras regresar de despedirse de sus amigos. El Congreso de Costa Rica declaró en 2022 a la ya fallecida cantautora benemérita de las artes de la patria, como un reconocimiento a la exitosa carrera que desarrolló en México.



EFE