Kate del Castillo se dio a conocer en la televisión mexicana a principios de la década de los noventa. Desde entonces su carrera no ha dejado de crecer y alcanzó el éxito mundial con ‘La reina del sur’.



A pesar de que ha participado en varias producciones denominadas ‘narcoseries’, la actriz acaba de revelar que no gusta de este tipo de contenido.



El término ‘narcoserie’ se usa para referirse a películas o telenovelas que se centran alrededor de temas de narcotráfico, mafias, carteles y violencia. Este género ha sido ampliamente usado en los últimos años en Latinoamérica, especialmente en México y Colombia.



La tercera entrega de ‘La reina del sur’, se estrenará en Telemundo en los próximos meses. Debido a esto, Kate del Castillo y sus compañeros de elenco han estado promocionando la serie.



En diálogo con ‘CNN’, del Castillo confesó a Juan Carlos Arciniegas cuál es su verdadera opinión sobre estas telenovelas.



“Yo creo que la gente ya está hasta acá de las narcoseries. Ya ni siquiera están teniendo tanto éxito ni nada”, reveló la actriz en un primer momento.



Para ella, este género empezó a realizarse para imitar el éxito que tuvo la primera entrega de ‘La reina del sur’, estrenada en 2011. Además aseguró que ni siquiera le gusta la expresión ‘narcoserie’.



“Allí empezaron las narcoseries con la Reina del sur, desde allí empezaron a hacer. Me choca el nombre, pero son narcoseries. Y está basada en una novela que es importantísima de Arturo Pérez Reverte. Después empezaron a hacer unas cosas horribles, unas porquerías, otras no tan porquerías y otras muy buenas también”, continuó Del Castillo.



La mexicana aprovechó para echarle flores a la producción de la que hace parte. Afirmó que ‘La reina del sur’ se diferencia de otras novelas de este tipo, porque está protagonizada por una mujer.



“Para mí eso fue un parteaguas. No nada más era una narcoserie sino que era una mujer. Una mujer que además no quiso esa vida. Eso es lo bonito, por eso es antiheroina. Primero ella no quiso ser eso. Es víctima de su propio destino pero nunca se victimiza”, expresó.



En la entrevista Kate del Castillo dio detalles de cómo será la tercera parte de la serie. Incluso admitió que están intentando alejarse de los temas de narcotráfico.



Kate del Castillo en las grabaciones de 'La reina del sur 3'. Foto: Instagram: @katedelcastillo

¿’La reina del sur’ 3 será una narcoserie?

De las revelaciones entregadas por Kate del Castillo, una de las que más sorprendió a los fanáticos fue cuando aseguró que ‘La reina del sur’ ya no es una narcoserie.



El proceso para alejarse de ese contenido, habría empezado desde la segunda temporada. En esta entrega, la protagonista realiza un viaje por distintos países en búsqueda de su hija.



“A mi en lo personal no me gustan esas series. La segunda empezamos a irnos un poquito, a alejarnos de eso”, indicó del Castillo.



La actriz mexicana estaría tan cansada de estas producciones que le pidió a los productores de ‘La reina del sur 3’ que no incluyeran nada relacionado a mafias, drogas o narcotráfico.



“Ya no tenemos nada que ver con el narco por requerimiento mío. Yo lo hablé con Arturo (el creador) y estuvo completamente de acuerdo. También Marco Santana que es nuestro showrunner (productor). Todos dijimos ‘ya estamos hasta aquí’, queremos alejarnos”, concluyó Kate del Castillo.



Aunque no hay una fecha específica de estreno, se sabe que la tercera parte de la exitosa serie estará disponible al público en octubre de este año. La cadena televisiva Telemundo publicó el trailer oficial hace unos días.

