“Estoy en otro Disney, de eso me di cuenta cuando me acerqué a una historia que iba a hablar de un homicidio, algo que no se había visto antes; sumado a la música y a una historia de amor”, le cuenta a EL TIEMPO una emocionada Karol Sevilla, la actriz mexicana que se dio a conocer en todo el mundo con la serie juvenil 'Soy Luna' y que ahora da un paso a la madurez con 'Siempre fui yo', la más reciente producción de la plataforma de streaming Disney Plus.



Sevilla interpreta a Lupe, quien debe viajar desde México a Cartagena al enterarse de que su padre, una estrella musical conocida como el Faraón, ha muerto.

Las tensiones de una adolescente que nunca tuvo una imagen paternal golpean a la protagonista en ese viaje que no solo significará un reencuentro, sino el escenario para que ella intente esclarecer las circunstancias del crimen.



Realmente es un giro radical para la actriz que hace cuatro años se despidió de su personaje de Luna y marcó a una generación de niños que empatizaron con una trama de amistad más tierna y enmarcada en la idea de rendir un tributo a la amistad y al sueño de una niña por cantar, un elemento que se repite en 'Siempre fui yo'. Como bonus track, la producción viene acompañada con el lanzamiento de un disco con 13 canciones interpretadas por los protagonistas.

La sombra de la fama

“Ella tiene a su papá famoso, el Faraón, pero no está segura de seguir sus pasos. Quiere ser una persona normal y cuando canta siente el peso de los nervios, el pánico escénico; es alguien diferente y hay como un subtexto de rencores y reclamos que ella tiene que expresar”, agrega la actriz, que ahora tiene 22 años.



La trama también plantea el conflicto de convivir con la sombra de un padre famoso, en un lugar que no es su hogar, y cómo aflora una necesidad de encontrar una voz propia, una identidad.



Aspectos que configuran una trama familiar que propone explorar conflictos adolescentes y el despertar al amor. Ahí aparece Noah, interpretado por el cantante y actor Pipe Bueno, quien trabajó con el Faraón y siente una conexión especial con Lupe.

“Este es un proyecto brutal, esto es de vanguardia y tiene una idea de reflejar el mundo tal como es”, reflexiona Bueno, en concordancia con la impresión de su pareja en la ficción.



“También ha sido interesante que mi carrera musical se refleja en este universo de Siempre fui yo (...). Algo de lo que no quería desligarme en mi experiencia como actor”, comenta.



“Si seguimos el orden cronológico, esta serie fue el primer proyecto actoral que grabé (en este momento protagoniza la telenovela Te la dedico) y fue un verdadero aprendizaje”, reconoce.



“Al principio no sabía cosas como el funcionamiento de la claqueta, siempre les preguntaba a Karol y a todos los que hacen parte del proyecto. Me llevó a experimentar otro mundo y a fortalecer mi músculo actoral”, recuerda Pipe Bueno, que tuvo a su lado a nada menos que Cristian Tappan ('Primate', 'El robo del siglo', 'Escobar: el patrón del mal'), uno de los actores más experimentados del medio. “Logré forjar una amistad con él”, revela el protagonista. A su vez, Sevilla asegura que fue un honor compartir escenas convertida en su hija.



“A pesar de toda la experiencia y las tablas que tiene, es un hombre de un corazón muy grande. Además, su hija Luciana amaba Soy Luna”, añade riéndose la actriz, que hasta hace un tiempo parecía haber cerrado un ciclo como estrella infantil en Disney.

Sevilla estaba decidida a dejar su faceta actoral, pero cuando recibió el guion se dio cuenta de que no era el momento de despedirse de sus fanáticos.



“Es una historia que me exige como actriz, que muestra una madurez muy interesante, como lo están haciendo quienes me siguieron al principio de mi carrera. Era imposible no ser parte de todo esto”.



A pesar de alguna que otra polémica de una audiencia más conservadora por la aparición de una pareja gay o una trama capaz de pasar de la intriga policíaca a una historia de amor con sabor caribeño, Disney Plus ya dio luz verde para una segunda temporada, que comenzará a rodarse en julio. “Disney está dando un gran paso”, finaliza Karol Sevilla.