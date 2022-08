Karol G ha sido una de las cantantes colombianas que más ha crecido en los últimos años. La antioqueña acaba de ser nominada a 15 premios Billboard Latinos, solo superada por Bad Bunny.



El reconocimiento de Karol G la ha llevado a ser pretendida por decenas de cantantes y productores. En la industria musical, muchos desean trabajar con la artista que apenas hace unos meses se presentó en ‘Coachella’, uno de los festivales de música más importantes del mundo.



En todos los países a los que va, es normal verla dando entrevistas para medios locales. En esta ocasión se sentó a dialogar con Jorge Pabón, más conocido como ‘Molusco’, una figura importante en Puerto Rico.



La entrevista completa será publicada este miércoles 24 de agosto a las 6 de la noche, hora colombiana. Mientras llega el momento, el periodista ha publicado algunos pedazos de lo que saldrá en la grabación final.



Una de las revelaciones que mencionó Karol G es que le ofrecieron el rol de un personaje importante de ‘Aquaman’, la película de superhéroes de DC Comics. La colombiana incluso insinuó que se trataba de una villana.



“Un personaje muy chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto tener que soltar. Tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero, me entiendes”, manifestó la antioqueña.



La intérprete de ‘Bichota’ aseguró que se sintió honrada de haber sido considerada para el papel. Sin embargo, su proyecto más importante en este momento es la música y no quería desligarse de su trabajo actual.



“Lo agradecí eternamente, porque siempre he querido ser la mala de una película, pero uno tiene que tener los objetivos claros”, finalizó Karol G.



La entrevista promete tener grandes confesiones sobre la carrera y vida personal de la artista. En sus redes sociales Jorge Pabón, ‘Molusco’, prometió que su conversación con Karol G dejará hablando a los medios por un largo rato.



La cantante habló sobre su carrera y ascenso musical. Foto: Instagram: @yosoymolusco

Nueva canción

Karol G estrenará su nuevo sencillo ‘Gatúbela’ este viernes 26 de agosto. Así lo reveló en su cuenta de Instagram y la portada oficial fue difundida por su equipo de trabajo.



Esta será la primera canción de la artista paisa desde que lanzó ‘Provenza’ en abril de este año. El tema hará parte de su cuarto álbum de estudio y contará con la participación del puertorriqueño ‘Maldy’, una de las voces del dúo ‘Plan B’.



Horas antes del anuncio, la actriz española Ester Expósito publicó en su cuenta de Instagram un video con el sencillo de fondo. La historia incluyó la frase “¿Y estooo @karolg?”, por lo que inmediatamente levantó rumores de un nuevo proyecto de la cantante.

La actriz Ester Exposito acaba de publicar en sus stories de Instagram una parte de una cancion nueva de Karol G.👀pic.twitter.com/M91uylBbOx — Karol G Stats (@KarolGOnStats) August 23, 2022

