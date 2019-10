Karol G fue la sensación en el estreno de la cinta ‘The Addams Family’

Las cantantes latinas Karol G y Christina Aguilera brillaron la noche del domingo en el estreno mundial en Los Ángeles (EE.UU.) de The Addams Family, la nueva cinta de animación que recupera a una de las familias más siniestras y divertidas del cine.



Los cines de Westfield Century City en la ciudad californiana acogieron la primera proyección de esta película animada que llegará a la gran pantalla de manera oficial el próximo viernes 11 de octubre.

Karol G cautivó la atención de los fotógrafos de la alfombra roja con un vistoso conjunto compuesto por una chaqueta escotada de color azul celeste y unos pantalones y botas de color negro.



La artista colombiana forma parte de la banda sonora de The Addams Family con el tema My Family, en el que está acompañada por Migos, Snoop Dogg y Rock Mafia.



Por su parte, Christina Aguilera rindió homenaje a Morticia Addams con un largo y elegante vestido negro, que contrastaba con su cabello rubio y que estaba rematado con un gran colgante también negro.



Aguilera ha dejado asimismo su huella en la banda sonora de este filme gracias a la canción Haunted Heart.

La cantante Christina Aguilera posa con su familia en el estreno de la cinta 'The Addams Family', en Los Ángeles, California. Foto: Reuters

También pasó por la alfombra roja la actriz latina Aimee Garcia, quien ha prestado su voz al personaje de Denise en la versión original de The Addams Family.



Al margen de las estrellas hispanas, la premiere de The Addams Family contó con figuras de Hollywood como Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Snoop Dogg o Finn Wolfhard, todos ellos miembros del reparto que ha doblado en inglés esta cinta animada.



Dirigida por los realizadores Conrad Vernon y Greg Tiernan, The Addams Family devuelve a los cines, a muy pocas semanas de que se celebre en todo el mundo Halloween, a la singular, oscura y divertida familia Addams con inolvidables personajes como Gómez, Morticia, Wednesday o Pugsley.



En esta ocasión, los Addams harán todo lo posible por encajar y adaptarse como puedan a un vecindario muy normal en el que sus peculiares costumbres y forma de ser no pasan nada desapercibidos.



