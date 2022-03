La cantante de reggaeton Karol G actuará en la serie ‘Griselda’, el programa original del gigante del streaming Netflix. Y, aunque esta noticia ya había sido revelada hace unos meses en entrevista con Jimmy Fallon, hasta ahora se conocen más detalles acerca del show.



La nueva serie de Karol G está basada en ‘Griselda’, una narcotraficante colombiana llamada Griselda Blanco, también conocida como ‘la viuda negra' o ‘la madrina de la cocaína’.

En la historia, la intérprete de ‘Bichota’ será ‘Carla’, una mujer que se ve obligada a transportar droga de un lado, coaccionada por el personaje de ‘Griselda’, el cual es encarnado por Sofía Vergara.

(Lea además: Mario Cimarro: ‘Cada arruga en el rostro de Juan Reyes es bien merecida’).

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”, dijo Karol para ‘Vogue México’.

(¿No ve desde la app? Vea la imagen aquí).

Para ella, este papel ha resultado en un reto para su carrera, pues ha tenido que alternar su música con el mundo de la actuación: “Cuando no eres actriz, tu meta es hacer las cosas bien para que sean creíbles, con la actuación realmente te metes dentro de un personaje. Me levanto a las 5 a.m. y trabajo en mi música en la noche”.



La serie contará con la participación de Alberto Guerra, Vanessa Ferlite, Alberto Ammann, Christian Tappan, Diego Trujillo, Paulina Dávila, Gabriel Sloyer, Juliert Restrepo, entre otros actores.

(Lea además: ‘Hasta que la plata nos separe’ tendrá nueva versión con estos actores).

¡Noticia de último momento! 🚨Sofía Vergara será productora ejecutiva y protagonista de “Griselda”, miniserie que cuenta la historia de Griselda Blanco, uno de los rostros detrás de uno de los carteles más conocidos de la historia. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/MrooLcL4Iq — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 4, 2021

Hasta el momento, Netflix no ha mostrado ningún trailer o adelanto de la serie, pero en su plataforma sí es posible encontrar el nombre de la serie y el género al que pertenece.



Cabe destacar que esta es la primera vez que la paisa sale en la portada de la famosa revista de moda. Con una apariencia natural, la mujer se refirió en su Instagram a la capacidad que se debe tener para sentirse cómodo con uno mismo.

(Lea además: 'Los Ricos también lloran' vuelve a la pantalla en una versión actual).

“Así decidí salir: poco maquillaje, simple, natural. Sentirnos cómodos como realmente somos es algo con lo que batallamos todos los días, por cómo ‘debemos’ lucir, o debemos vernos según el estándar social”, escribió la cantante.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Suspenden emisiones de Russia Today y Sputnik en la UE

¿Quién es Chloe Cherry, la actriz porno que sale en la serie 'Euphoria'?

Hoy se estrena 'The Batman': hablamos con sus protagonistas

Patrick Stewart habría confirmado su participación en Doctor Strange 2