Karla Souza vuelve al humor con 'Home Economics'

Como una orquesta totalmente sincronizada en la que un solo sonido desafinado lo arruina todo. Así describe la chispa necesaria en una comedia Karla Souza, que con la serie 'Home Economics' regresa al humor tras varios años de papeles dramáticos.

"Tú tienes que entrar con la nota correcta para que funcione. Y si no, no funciona", explicó la protagonista de exitosas comedias como Nosotros los Nobles (2013).



Después de triunfar en la televisión estadounidense junto a Viola Davis en How to Get Away with Murder (2014-2020), Souza (Ciudad de México, 1986) estrena el 7 de abril en ABC Home Economics, una cinta en la que comparte risas con Topher Grace, Caitlin McGee, Jimmy Tatro y Sasheer Zamata.

Home Economics se centra en tres hermanos: un escritor en horas bajas (Topher Grace), un millonario (Jimmy Tatro) y una terapeuta sin empleo (Caitlin McGee).



Entre las desventuras, envidias y torpezas de estos tres hermanos se cuela Marina (Souza), la esposa mexicana del personaje de Topher Grace y quien, con una mirada irónica pero también pragmática, observa el naufragio de su familia política casi siempre con un vino en la mano.

Un brindis por Marina

Deberíamos haber hecho esta entrevista con una copa de vino como homenaje a Marina...



¡Sí! ¿Por qué no lo pensé? Porque me iban a juzgar... Pero mira, aquí cabe perfecto (sonríe y muestra un vaso de plástico).

Hablemos de Marina, un personaje que frente a las dudas y problemas de los tres hermanos parece tener las cosas bastante claras y la cabeza en su sitio.



Cien por ciento, te quiero por decir eso. Yo (por Marina) no entiendo todas las cosas que andan pensando ellos o los problemas que ellos se hacen. Marina tiene muy claro lo que ella necesita hacer. Sabe cuándo quiere tomar (una copa), por qué quiere tomar, qué vino quiere tomar, a qué hora lo quiere tomar... Y a veces se le pasa la mano, quizás no come lo suficiente y entonces tiene que vomitar. Pero acabando la vomitada, ya sabe que tiene que regresar a la fiesta (bromea). Esa es Marina.



Ella no se anda preocupando por muchas cosas. Sí tiene tres hijos, pero trata de evadirlos a toda costa. Hay un episodio donde le admite a su marido que, cuando dice que se va a duchar, en realidad está durmiendo en el piso del baño, se está tomando una siesta. Y eso me hace reír.

Marina intenta convencer a su esposo, Tom, para que le pida un préstamo a su hermano. ¿Cómo es la relación con su marido?



Creo que Marina es la que tiene los pantalones en la familia, ella es el alfa del matrimonio, definitivamente. Ella no tiene miedo de pedirle dinero al hermano (de su marido), porque él es millonario, literalmente. Es como: "Pídele un poquito, qué le cuesta darnos un poquito, por qué el ego te está frenando de pedirle dinero" (...)



También le dice: "Bueno, no te está yendo bien, si quieres regreso a mi trabajo de abogada" (...) Y acaba siendo Marina la que le empuja (a su esposo a pedir el dinero). Creo que a veces en esta familia tienen sus cosas de que no se quieren comunicar, y Marina es como: "Dilo, dilo. ¿Por qué no más hablan las cosas y ya?". Ella es un poco la antítesis de los tres hermanos.

¿Por qué en esta familia les cuesta tanto contarle a los otros hermanos lo que les pasa?

Todo el mundo piensa que el otro (en su familia) lo tiene mejor que él. Eso pasa también en la serie (...) Es siempre la perspectiva. En esta familia, cuando se ven cara a cara y comunican estas cosas e historias es cuando realmente dicen: "Ah, ¿entonces tú tampoco estás feliz donde estás? Ah, ¿entonces tú tampoco? Ay, entonces abracémonos, que todos estamos jodidos...". Es la dinámica de la familia: hasta que no te ves y lo hablas, sigues con las ideas erróneas sobre lo que está viviendo el otro.

Del drama a la comedia

En EE.UU. quizá la conocen más por "How to Get Away with Murder", por lo que la comedia de 'Home Economics" supone un cambio de registro total.



De verdad fue muy chistoso. Le dije a mi equipo que quería hacer comedia (...) Y, de repente, llegué al set y dije "Ay, ¿qué es esto?". Estaban varios actores de esta serie, que solo hacen comedia y comedia, y llegaron como un tren, con ideas, con cosas, con blablabla... Y yo me sentía como la abuelita que apenas está empezando otra vez.



Dije: "Híjole, me tengo que poner otra vez el 'timing' y todo". Y ya, por fin con ensayos y demás, pensé "ok, ya entré en este mundo también" (...) Es como una máquina de músicos que están tocando y tú tienes que entrar con la nota correcta para que funcione. Y si no, no funciona. Parece fácil y sin esfuerzo, pero no lo es.

En la presentación de Marina se deja claro desde el principio que es mexicana. ¿Por qué su origen mexicano no es un pegote de diversidad en la serie, sino un aporte importante a la historia?



Si no fuera así no lo habría hecho, así te lo pongo muy sencillamente. En algún momento quisieron que Marina fuera peruana, porque la esposa del cocreador de la serie (Michael Colton) es peruana.



Pero yo les dije que entonces tendrían que elegir a alguien peruano. No me voy a reír yo de los peruanos o decir algo de Perú cuando no soy peruana. Creo que está cambiando mucho el mundo (en este sentido) y yo les dije que podía aportar muchísimo de dónde soy yo y de mi comedia.

EFE