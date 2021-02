Karen Martínez: ‘Es importante regar la matica del amor’

En el 2019, cuando Juanes recibió el premio especial del Latin Grammy a Persona del año, Karen Martínez estaba ahí, brillando con su luz especial al lado de su esposo.



No se trataba solo de sus cuidados vestidos y accesorios para las distintas ceremonias de homenaje al cantante colombiano. Era –y se notaba– la convicción de que el trabajo en equipo vale la pena y que primero está la familia, como ella y Juanes han entendido desde el primer día, es decir, desde el 2004, cuando decidieron ser pareja.

Ahora, de nuevo en la pantalla nacional en el 'Factor X' como presentadora, Karen Cecilia Martínez Insignares, nacida en Cartagena el 14 de agosto de 1979, conduce este programa concurso con su estilo, volviendo a uno de sus oficios en los medios, donde también se ha desempeñado como actriz.



“Es un honor estar en este programa que ha sido pionero, del que han salido grandes artistas. También, por estar cada fin de semana en las casas de los televidentes, con una propuesta bonita, ayudándoles a los concursantes a cumplir sus sueños y convencida de que muchos serán grandes estrellas muy pronto”.



La grabación del programa tuvo sobresaltos. Luego de empezar las audiciones el año pasado, llegó la emergencia. Martínez pudo volver a su casa en Estados Unidos corriendo antes de que se cerraran cielos y solo pudo regresar a terminar su participación a finales del 2020.



Y debe decir que durante el tiempo que estuvo fuera de su casa Juanes manejó muy bien el hogar. “Él siempre ha sido un papá muy pendiente, apoya mucho, y durante esos días, con los hijos en la casa por la pandemia, sin poder salir tanto, organizó juegos de mesa e hizo una que otra comida”, dice divertida.



Juanes y Karen Martínez tienen tres hijos: Luna, de 17 años; Paloma, de 15, y Dante, de 11. La pareja se conoció cuando el paisa afianzaba su carrera como solista y ella ya estaba en la actuación y en el modelaje. La cartagenera estuvo en 'Padres e hijos', 'Amor a mil', 'Sofía, dame tiempo', 'Mujeres asesinas', 'Tiempo final' y 'El cartel de los sapos', entre otras producciones.



En esta temporada de 'Factor X' estuvo en los pregrabados de las audiciones en Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá y Bucaramanga, entre otras ciudades, así como en estudio.



Y aunque se trató de un trabajo con una pausa larga de casi nueve meses, en el tiempo que estuvo con su familia durante lo más difícil de la emergencia, “en este freno de mano que nos impuso la vida, aprendí a valorar aún más cada cosa, cada pequeño momento. Disfruté mucho más de estar en la casa y ratificar que para estar bien no se necesita tanto. Como también pararon los viajes de Juan, ese estar los cinco más tiempo nos permitió respirar mejor, apreciar más una taza de café, recorrer de nuevo nuestros espacios y sentirlos y hasta verlos de otra manera. Realmente, ha sido una enseñanza para todos”, afirma.



Karen Martínez y Juanes conforman una de las parejas más estables del espectáculo. Salvo por un hecho que los desestabilizó hace algunos años, pero que ambos solucionaron de la mejor manera, siguen juntos y convencidos de la importancia de tener una familia.



“Al principio todo fue muy rápido, desde tener nuestra primera hija muy jóvenes (yo tenía 23 años) hasta venir a vivir a Estados Unidos, pero siempre llevamos una gran convicción de unidad y hemos sido conscientes de construir juntos. Estuvo claro, además, que uno de los dos tenía que salir a trabajar y como Juan viaja tanto, no me arrepiento de haber estado en la casa, ni de seguir regando esta matica del amor con paciencia y tolerancia”.



Tras casi 20 años de estar juntos, piensa que ha valido y siempre valdrá la pena “todo lo que pasa: lo bueno, lo menos bueno. Eso hace que hoy estemos donde estemos, que nos respetemos”.



De hecho, dice que ese sentido de unidad familiar lo traen desde sus casas, de familias muy fuertes y, especialmente, muy unidas.



“Queremos que nuestros hijos sientan lo mismo, que siempre vean a sus papás sanos, que se quieren, que están ahí. Claro, la vida puede decir otras cosas, pero les hemos dado ejemplo y herramientas, como el amor, la disciplina y el trabajo”, dice.



(Lea además: Balvin, Maluma, Juanes y Camilo, los más nominados a Lo Nuestro)



Su gran orgullo es valorar todo lo que han vivido juntos. “Recuerdo que cuando empezamos, yo lo acompañaba siempre que podía y así pude conocer al gran ser humano que es Juan Esteban Aristizábal y hoy puedo decir con mucho orgullo que somos un par de adultos mirándonos de tú a tú”, agrega.



Este regreso a la televisión la ha motivado, además, a querer retomar su carrera. “He hecho un par de audiciones por ahí y el año pinta bien”, dice.



Además, porque con su participación en 'Factor X' sintió un gran impulso de parte de los concursantes, con todas sus ganas y su talento. “Muchas historias quedaron en mi corazón y de paso uno se va dando cuenta de que la industria genera unos cambios importantes: que ahora ver una pareja unida por la música es normal, como lo que hacen Camilo y Evaluna. Ya esas historias de no hablar de una pareja o no estar a su lado en el trabajo no tienen fundamento”.



De hecho, cuenta que así como ella es 'coach' de Juanes, el paisa es el suyo. “Nos sentamos a analizar momentos, cosas que han pasado. Nos abrimos y evaluamos, y siempre nos ponemos un punto al cual llegar”.



Ahora, con los hijos más grandes, Karen Martínez puede regresar a los medios, como actriz o presentadora. Juanes ya demostró que puede manejar la casa muy bien en la casa y estar pendiente de los hijos, y de vez en cuando, cocinar para todos.



