Justicia y venganza en la nueva temporada de 'The Handmaid's Tale'

Justicia y huida. Venganza y violencia. La nueva temporada de The Handmaid's Tale llega a la pequeña pantalla este miércoles, tras casi dos años de ansiosa espera por conocer el rumbo de una June (Elisabeth Moss) dispuesta a todo por hacer explotar Gilead.

'Offred' (la mujer que pertenece a Fred) quiere dejar definitivamente atrás su opresora vestimenta roja y la cofia blanca, pero no quiere hacerlo de cualquier modo, sino que buscará dejar en su huida la mayor destrucción posible. La venganza por todo lo sufrido.

Y buscará hacerlo tras haberse convertido en el icono de la lucha contra el régimen creado por Margaret Atwood en su novela, Gilead, una sociedad totalitaria donde antes existían los Estados Unidos, gobernada por un fundamentalismo que trata a las mujeres como bienes de propiedad estatal.



Ante la fuerte caída de la natalidad, las mujeres fértiles se convierten en criadas asignadas a comandantes y son obligadas a la esclavitud sexual para la procreación de hijos que les serán arrebatados al nacer.

Producida por MGM Televisión, la nueva temporada de la serie se estrena este miércoles en Estados Unidos en la plataforma Hulu con tres capítulos y luego se emitirá un capítulo semanal hasta mediados de junio.



Esta temporada tendrá solo 10 episodios en lugar de los 13 de las anteriores y tres de ellos estarán dirigidos por la propia Elisabeth Moss, intérprete de un personaje que le ha valido premios como el Emmy o el Globo de oro a la mejor actriz.

Bruce Miller continuará siendo el showrunner de la serie. La cuarta temporada -cuyo rodaje se vio interrumpido por el coronavirus y llega por tanto varios meses después de lo previsto- comienza donde terminó la pasada, con una June malherida, arrastrada por sus compañeras, tras haber protagonizado el acto de rebelión más importante que se ha realizado en Gilead: facilitar la huida a Canadá de 86 niños.



Todas huyen en busca de refugio y lo encontrarán, por un breve tiempo, en la granja de un viejo comandante y su esposa adolescente (interpretada por McKenna Grace). Y es que en Gilead continúa trabajando el “mayday”, un grupo secreto de resistencia que pretende derrocar al régimen desde dentro.

Por otro lado, en Canadá continúa la lucha de Moira (Samira Wiley), Luke (O. T. Fagbenle) y Emily (Alexis Bledel) y los demás refugiados, exiliados y huidos del horror, para lograr que las autoridades internacionales los apoyen.



En esta temporada podrán verse además las dificultades que algunos de los niños rescatados tienen para adaptarse a la nueva vida en Canadá, tras años de haber sido sometidos al régimen, las normas y costumbres de Gilead.

Mientras, Fred Waterford y Serena Joy (Joseph Fiennes e Yvonne Strahovsky) continúan retenidos en Canadá y tendrán que enfrentarse a la justicia y a sus propias luchas matrimoniales y morales.



Fred tendrá que responder por las atrocidades del régimen y Serena, que “vende” a su marido para tratar de recuperar al bebé Nichole, a las acusaciones del propio Fred de haber utilizado a Nick (el vigilante de su casa) para que mantuviera relaciones sexuales con su criada Offred.

En el tráiler de esta temporada, publicado hace un mes, se intuye a una June escapando de una zona de guerra y pidiendo luego asilo ante un tribunal y justicia para todas las mujeres que se han quedado en el camino, arrasadas por el régimen. También enfrentándose a Serena y acusándola de haber destrozado su vida, su familia, sus amigos, su país y a su niña, Hannah, que fue atrapada al comienzo de la guerra y entregada a una familia del régimen para su reeducación.



Aunque parece que la huida de June podría acabar cuando aparece erguida ante un tribunal, pidiendo justicia, a la serie aún le queda trayectoria, pues ya en diciembre del año pasado se confirmó una quinta temporada.

Además, la octogenaria Margaret Atwood (Premio Príncipe de Asturias 2008) publicó en 2019 The Testaments, una secuela de The Handmaid's Tale publicada 34 años después de su exitoso libro, cuyos derechos ya han sido adquiridos por Hulu y MGM para hacer una adaptación.



The Testaments es la vuelta a Gilead quince años después del cierre de June y narra la historia de otras tres mujeres que tomarán el testigo de Offred y sus contemporáneas.

Efe