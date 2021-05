Adelanto de ‘Justicia Implacable', protagonizada por Jason Statham

Los fanáticos del séptimo arte estaban expectantes al lanzamiento en cartelera de ‘Wrath of Man’ o como se difundió en Hispanoamérica ‘Justicia Implacable'.



Se trata de un film de suspenso y acción escrito y dirigido por Guy Ritchie, basado en la película francesa de 2004 ‘Le Convoyeur’, de Nicolas Boukhrief.​



Esta es exactamente la quinta colaboración como director de Ritchie con el actor Jason Statham, el protagonista, después de ‘Lock’, ‘Stock and Two Smoking Barrels’, ‘Snatch’ y ‘Revolver’.



Aunque esta producción se estrenó en cines de países como México, en Colombia llegará hasta el 12 de agosto.



Para poder verla se deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad y no se pueden superar el aforo establecido por el Ministerio de Salud.



La historia plantea la llegada de un nuevo guardia de seguridad de un camión transportador de dinero, el cual sorprende a sus compañeros demostrando sus habilidades durante un asalto, tras el cual vendrán otra serie de problemas por resolver.



Tráiler Oficial | JUSTICIA IMPLACABLE Tráiler Oficial | JUSTICIA IMPLACABLE Tráiler Oficial | Justicia Implacable Foto: Cinépolis

En redes sociales muchos han reaccionado al adelanto, señalando que, en apenas dos minutos 29 segundos, se ven escenas de acción y cierto suspenso.



Los amantes del cine de acción aseguraron que disfrutarán de la película. Otros internautas resaltaron la participación de Jason Statham, recordado, entre otras producciones, por su papel en la saga de ‘Rápidos y Furiosos’.



