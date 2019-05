'Detective Pikachu': el universo Pokémon se toma las salas de cine

A sus 23 años, Justice Smith ha ido labrando una carrera interesante en Hollywood. Luego de pequeñas apariciones en televisión en su niñez, se dio a conocer en el mundo en la serie 'Get Down', de Netflix, que exploraba la historia del hip hop en Nueva York. Y reafirmó la buena impresión de su trabajo con una aparición importante en 'Jurassic World: el reino caído', junto a Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Entre la plataforma de streaming y el cine de gran presupuesto, ahora Smith protagoniza la versión en acción real de 'Pokémon: Detective Pikachu' –ya en salas–, inspirada en la trama de un videojuego de la famosa saga televisiva animada.

Con sorpresas interesantes, como el desarrollo de una trama familiar con aires de cine policíaco y la aparición de un Pikachu parlanchín gracias a la graciosa chispa del actor Ryan Reynolds (que prestó su voz para la versión en inglés), la producción promete llamar la atención de fanáticos incondicionales.



La trama gira en torno a Tim Goodman (Justice Smith), quien quiere saber que pasó con su padre desaparecido, y se une al detective Pikachu para resolver el caso. Precisamente, Justice Smith conversó con EL TIEMPO acerca de la experiencia en la película.

¿Cómo fue su primera reacción cuando los productores lo escogieron para esta película?

Me sentí honrado. Estaba en Nueva York en un café y solo en el momento en que me lo anunciaron. Recibí la llamada y quise exteriorizar mi felicidad. Corrí a la calle gritando y saltando de alegría. Eso se puede hacer allá porque todos en esta ciudad están locos.



Es interesante cómo se humaniza a Pikachu. ¿Cómo fue su reacción a esta decisión creativa? ¿Le gustó?



Sí, siempre he deseado una película de acción en vivo de Pokémon y siempre he querido ver el Pokémon representado así, con pelo, escamas y textura. Me parece que muchos fanáticos de Pokémon han esperado desde mucho tiempo una película de acción real, entonces estoy contento de que finalmente lo logramos.



¿Cambió su idea del universo Pokémon tras la experiencia?



Ahora sé mucho más que antes. Tengo muchas cosas de Pokémon porque mis fanáticos me las regalan. Pues sí, ahora me siento mucho más como un experto de Pokémon.

La película tiene un mensaje profundo sobre relaciones entre padre e hijo. ¿Cómo describiría este mensaje?



Sin hacer spoilers, yo diría que la película se trata de que nunca es demasiado tarde para arreglar los errores, y cómo vale la pena luchar por tu familia. También hay en general la idea de evolución y ser tú mismo, ser mejor y crecer como una persona o, en este, caso, como un Pokémon.



No solo se trata del universo de Pokémon, sino también de la lucha entre el bien y el mal (...) Eso es muy importante para la nueva audiencia...



Sí, y espero que la gente que no conoce a Pokémon, después de la película se convierta en un fanático o al menos tenga respeto por lo que Pokémon trata de hacer... que es proveer un trasfondo realista y humano para esta fantasía y escape.



¿Cómo fue trabajar con Ryan Reynolds? Él es uno de los más divertidos del filme.



Fue graciosísimo. No tuve la oportunidad de trabajar con él mucho porque solo aparece su voz en la película. Sin embargo, en lo que pude compartir con él fue muy divertido, sincero y amable de manera profunda, y es tan chistoso fuera de cámaras como en pantalla.



¿La ternura es esencial en la película... Cómo describiría ese concepto dentro de la trama?



Creo que hay mucho y que viene ligado al concepto de compañerismo. Es otro tema de la película, la idea de que el compañerismo puede aparecer en cualquier lugar. En mi opinión, no hay ninguna ternura cuando Tim y Pikachu se unen para la primera vez, pero después a través de arco de la película, Tim comienza a abrirse un poco más.

¿Sintió un poco de miedo por los fanáticos de la vieja escuela y los nuevos de Pikachu, en cuanto a sus reacciones?



En verdad no… no mucho. ¿Oh, quieres decir con sus reacciones? Sí. Pensé que ibas a preguntar si me sentí presionado por protagonizar la película. Para lo cual la respuesta es no (...) Ya fui un gran fanático, y tuve libertad con el personaje porque no era muy conocido anteriormente, entonces no sentí como si tuviera que igualar algo; solo sentí que me estaba divirtiendo.



¿Les va a gustar a los fanáticos y a los no tan fanáticos?



Siento que se hizo con mucho cariño para asegurar que se honró el universo Pokémon. Había un experto de Pokémon durante el rodaje cada día. Así que creo que puedo decir con confianza que los fanáticos estarán satisfechos. Y de la gente que no conoce a Pokémon, quisiera convencerlos de que hay algo con lo que pueden relacionarse, pues es divertida, conmovedora y honesta.

Andrés Hoyos V.

@AndresHoy1