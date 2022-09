El cineasta y fotógrafo francés Just Jaeckin, conocido principalmente por su película erótica Emmanuelle, falleció el martes a los 82 años, anunció el miércoles a la AFP una portavoz de la familia.

"Just Jaeckin, el director de Emmanuelle con Sylvia Kristel, murió el 6 de septiembre en Bretaña a causa de una larga enfermedad, a los 82 años (...) Murió rodeado de su esposa Anne, escultora, y de su hija Julia, fotógrafa", precisó su agente en un comunicado.



La película, estrenada en 1974, tuvo un gran éxito internacional, desde Japón a Estados Unidos, y cuenta las aventuras sexuales de una joven en Asia. Fue la película más taquillera del año en Francia, con cerca de 9 millones de espectadores, y se mantuvo durante trece años en cartelera en los Campos Elíseos en París.

Fenómeno social, la película fue vista en el cine por decenas de millones de espectadores, y muchos más si se cuenta otros medios de difusión. Emmanuelle era una adaptación de un best seller erótico del mismo nombre, escrito por Emmanuelle Arsan en 1959.



El productor, Yves Rousset-Rouard, que quería confiar el proyecto a un joven director, se lo encargó a Just Jaeckin, fotógrafo sin experiencia en largometrajes. Just Jaeckin filmó luego otras dos películas de alto voltaje sexual, Historia de O y El amante de Lady Chatterley, de nuevo con Sylvia Kristel.

La cinta corría el riesgo de ser censurada en Francia, pero con la muerte del presidente Georges Pompidou, se produjo el nombramiento de un nuevo secretario de Estado para la Cultura, que permitió el estreno sin cortes.



El éxito fue tan sensacional que se rodaron otras películas que tomaban prestado el nombre de la protagonista, con argumentos más subidos de tono.

Sylvia Kristel, la estrella de la película

Nacido en 1940 en Vichy, Just Jaeckin era propietario, junto a su esposa, de una galería de arte en París donde exponían básicamente sus propias pinturas y esculturas.



La estrella de la película, Sylvia Kristel, vio como su nombre quedaba irremediablemente ligado al de la película y al director. Tuvo problemas de drogas y alcohol, y tuvo que combatir rumores de todo tipo, entre ellos un presunto romance con el presidente Valéry Giscard d'Estaing, que desmintió.

Kristel murió en 2012 de cáncer, a la edad de 60 años. Seis años antes había publicado su autobiografía, Desnuda. "Sylvia era una mujer maravillosa, muy pura, muy ingenua. Hacía honor a su apellido, 'Kristel'. Se vio superada, como me sucedió a mi, por la conmoción que causó Emmanuelle. La marcó, fue muy duro para ella" explicó Jaeckin a la AFP en 2012, con motivo de la muerte de la actriz.

AFP

PARIS