Muchos sentimientos se conjugan viendo a las gigantescas criaturas prehistóricas que se pasean por la pantalla y que parecen caminar y rugir entre las sillas del teatro. No hay chance de dudarlo: la nueva película de la saga de dinosaurios –Jurassic World Dominion, que se estrena este jueves 2 de junio- hay que verla en un cine.

Con el prodigio de la tecnología visual y sonora del lugar, la nostalgia aflora al recordar la primera película, la de 1993, que llegó cuando la ‘dinomanía’ se extendía por el mundo gracias a la impresionante novela de Michael Crichton, que a comienzos de los años 90 impactó al mundo con la fortaleza del meteorito que acabó con estas colosales criaturas, y luego enloqueció a la humanidad en manos de Spielberg: Jurassic Park fue un clásico instantáneo.



Hoy se siente la emoción de volver a ver a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, los protagonistas de la primera trilogía de la exitosa franquicia en el cine –después de Jurassic Park vinieron The Lost World (1997) y Jurassic Park III (2001)–, reunidos con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que estelarizan la continuación de la saga con Jurassic World (2015) y Jurassic World: el reino caído (2018).

Jurassic World Dominion es un broche dorado que enlaza argumentos y personajes que durante 30 años han permanecido en la memoria de dos generaciones.



Parece un regreso armonioso, pero todo es apariencia; la manipulación genética de las especies ha logrado que humanos y dinosaurios convivan de forma tormentosa en la Tierra. El afán de protagonismo de unos pocos y el verdadero interés de otros para que la ciencia dé sus frutos, como debe ser, se fusionan en nueva aventura con la producción de Spielberg y la dirección de Colin Trevorrow, que por cuarta vez se pone detrás de uno de estos títulos.



La saga de Jurassic es una de las más exitosas de la pantalla; además de las películas hay un cortometraje, Battle at Big Rock (2019), y una serie en Netflix, Jurassic World: Campamento Cretácico (2020).

Con cerca de 5.000 millones de dólares en taquilla, la de Jurassic es la segunda franquicia más importante para Universal Pictures –detrás de Rápidos y furiosos– y la novena más exitosa del cine.



Los actores Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum conversaron sobre su experiencia en Jurassic World Dominion en entrevistas a las que EL TIEMPO tuvo acceso.

Sam Neill es el paleontólogo Alan Grant

Laura Dern y Sam Neill en una escena del filme. Foto: Universal Pictures

¿Cuál fue su reacción cuando lo invitaron a regresar a la franquicia?



Alan probablemente tiene un trauma por huir de algunos de los dinosaurios más salvajes conocidos por la humanidad, pero, personalmente, no podría haber estado más encantado de que me pidieran que volviera y trabajara con mis viejos amigos en una franquicia que siempre me ha gustado. Entonces, desenterraron a mi antiguo personaje, que todavía puede correr si lo persiguen estos bichos...



Hablando de desenterrar cosas, ¿le gusta la paleontología?



Si voy a desenterrar cosas, creo que la arqueología habría sido más de mi agrado, ya que me gusta mucho la historia. Ahora, no tengo una inclinación científica porque no tengo las matemáticas para ello. Entonces, la paleontología no hubiera sido para mí; pero veo la atracción que genera, y siempre me asombra que recibo mensajes de personas que aman el tema gracias a Alan Grant. Esa es otra contribución que ha hecho este personaje, además de su gran valor para gritar y correr.



Es un gran personaje. ¿Cómo lo define?



Alan es un poco gruñón, pero en es un buen tipo. Él es el típico Joe con sombrero, porque siempre se pone un buen sombrero.



En esta película se reencuentra con Laura Dern y Jeff Goldblum…



Alan Grant e Ian Malcolm (Jeff Goldblum) siempre tienen una relación de amor-odio con la cual es divertido trabajar. Y creo que Jeff y yo tenemos una relación similar porque, aunque le tengo mucho cariño, también puede volverme loco a veces: yo soy una persona muy tranquila y él nunca se calla. Me encanta lo que logra, porque cuando está encendido, todo brilla y la vida es muy vívida, pero ¡simplemente no le entiendo una sola palabra! (se ríe). Y con Laura siempre nos hemos llevado muy bien y nos encanta actuar juntos. Entonces, reencontrarme con ella en esta película fue un enorme placer (…). En estas películas a menudo hay una historia de amor como una corriente secundaria, esta vez protagonizada por Ellie (Dern) y Alan, que tienen mucho en común.

'Jurassic World Dominion' cierra la exitosa franquicia que empezó Steven Spielberg en 1993. Foto: Universal Pictures

Laura Dern es la doctora Ellie Sattler

¿Qué fue lo que más le gustó de este guion?



Tiene tres historias diferentes que se entrelazan y se unen con el propósito de coexistir con los dinosaurios, y me pareció una empresa enorme cuando lo leí. Después de haber visto la película, me sorprendió cómo Colin Trevorrow (el director) y todo el equipo pudieron unir estos mundos de una manera tan fantástica con un tema increíble y esencial.



Su personaje tiene un rol muy importante en esta película…



Me siento muy agradecida de haber tenido la experiencia de interpretar a Ellie en la primera película y de que Steven Spielberg se preocupe profundamente porque la vean como una científica poderosa y una ruda feminista, que es igual a los personajes masculinos en una franquicia de acción, que no había sucedido mucho en las películas de principios de los 90. Ahora, traer de vuelta al personaje y pensar en lo que había estado haciendo fue muy emocionante. Me encanta que Ellie, por su experiencia en paleontología y paleobotánica, haya dedicado su vida a la ciencia del suelo y, en última instancia, a cómo proteger a la humanidad contra los efectos del cambio climático.



Jurassic World Dominion concluye la saga, ¿cómo se siente al respecto?



Jeff, Sam y yo hablamos recientemente sobre cómo empezamos en Jurassic Park y cómo nos pusimos a trabajar con Steven Spielberg para hacer una película basada en el exitoso libro de Michael Crichton. Fue una gran conversación porque nunca se había hecho una película con animatrónicos, efectos visuales innovadores y todo lo que vimos.



En ese entonces, no se sentía como una franquicia porque estábamos viendo a la gente inventar algo que nunca se había hecho en el cine, por lo que fue muy emocionante ser parte de eso. Y ahora, reflexionando sobre eso, a medida que estos dos mundos se unen en esta película –la tecnología y la ciencia– se sintió igualmente especial de una manera diferente.

Jeff Goldblum es el matemático Ian Malcolm

En el filme, Jeff Goldblum (de gafas oscuras) interpreta a un filósofo y matemático experto en la teoría del caos. Foto: Universal Pictures

¿En qué punto se encuentra su personaje al arrancar la nueva cinta?



Ian estuvo cerca de la muerte en más de una ocasión, así que ha cambiado. Ahora aspira a ser el mejor padre (tiene varios hijos a los que adora), está en una relación con una mujer brillante, sigue trabajando con pioneros de la ciencia y las matemáticas, ha escrito varios libros premiados, toca el saxofón como pasatiempo y está comprometido en denunciar el mal uso de la ciencia, sobre todo con fines de lucro. Así empieza esta historia: infiltrado en un centro de corrupción y encabezando un plan subversivo.



Estas películas son muy divertidas de ver, pero desafiantes de hacer. ¿Cómo fue esta experiencia?



¡Inolvidable! ¡Una transfiguración fantasmagórica! Quiero decir, qué equipo, espectacular desde arriba hasta abajo, en primer lugar, el ‘Padrino Jurásico’ de estas tres décadas, el increíble Steven Spielberg, y por supuesto, el legendario productor Frank Marshall.



¿Cómo fue volver a estar con Sam Neill y Laura Dern?



Fue alucinante y fuera de este mundo: sin duda son dos de nuestros mejores artistas de la pantalla y los seres humanos más excelentes que esperarías conocer. ¡Reímos, lloramos, improvisamos!



¿Qué sintió cuando vio Jurassic World Dominion finalizada



¡Me siento más profundamente enamorado de la vida! ¡Ha sido suficiente para colorear mi día y estoy muy agradecido!

