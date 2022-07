Desde su primera entrega, 'Jurassic Park' revolucionó la forma en que se concebía a los dinosaurios, tener una imagen en movimiento de toda clase de saurópsidos, más allá de las ilustraciones de las monografías o de los libros de historia fascinó a toda una generación y catapultó, además, a su creador, Steven Spielberg como uno de los mejores directores en efectos especiales.



Sin embargo, detrás del talón del éxito, hay una sombra que le persigue hasta el día de hoy, la verdad de paleontólogos que han vislumbrado los errores que sitúan a esta cinta en lo que es, una película de ficción.

Esto fue lo que pasó recientemente con un fanático de la película, quien decidió compartir su descubrimiento en su redes sociales, en su publicación cuenta que durante una de las escenas más tensas de 'Jurassic Park' se puede apreciar la mano de una persona, al parecer, de la producción mientras manipulaba uno de los velociraptor al momento de entrar a la cocina.



“En Jurassic Park (1993), hay una escena en la que el raptor abre la puerta de la cocina y puedes ver a un operador agarrar la cola del raptor”, escribió el usuario con el clip del video.

Jurassic Park fue una de las primeras muestras cinematográficas en hacer uso Imágenes Generadas por Computadora (CGI, por sus siglas en inglés), pero al mismo tiempo se usó trabajo manual de operadores para manipular replicas de los extintos dinosaurios.



Otros errores de 'Jurassic Park'

Daily Mail” publicó algunas de las fallas e imprecisiones históricas cometidas en la saga, estrenada en 1993, y que ahora estrena su más reciente película 'Jurassic World'.



Una de ellas es que, los velociraptors eran incapaces de abrir puertas, comenzando por el hecho que no estas no existían en el Cretácico (hace más de 70 millones de años).



Sin embargo, el paleontólogo y dinosauriólogo Jack Horner, que asesoró a Spielberg, en la primera entrega del filme, argumentó que no hay pruebas suficientemente muertes para contradecir esta aptitud y, en cambio, está bien demostrado que este tipo de dinosaurios terópodos dromeosáuridos eran muy inteligentes y podían desarrollar capacidades inesperadas.

Otro especialista, James Kirkland señaló otro de los errores de la película y uno de los más grandes; no todos los dinosaurios son coriáceos, que es el término que se usa para describir a los dinosaurios con pieles duras y escamosas, pero a diferencia de cómo se plasma en la película, hay otros que tenían la piel blanda y otras que tenían plumas.



Optar por dar esta apariencia a todos los dinosaurios de la saga refuerza le idea equivoca que se tratan de una especie escamosa.

*Con información de El Universal / México (GDA)