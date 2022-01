Aunque su primer protagónico en Colombia no tuvo resonancia (fue en 'El tesoro'), los dos más recientes personajes de Juliette Pardau han tenido eco.



En 'Pa’ quererte' fue Danny, la protagonista, una buena madrastra que tuvo que pasar momentos duros para conseguir sus sueños. Allí su belleza no era el punto, más bien, se fue descubriendo poco a poco hasta que todos los problemas de ella y Mauricio (Sebastián Martínez) se solucionaron, luego de “siempre dar un paso adelante y dos para atrás”.



(Lea también: Avanza recuperación del actor Fabio Restrepo tras covid-19)

Y después llegó a 'La nieta elegida', no el estelar, sino como antagonista, la mala Vivian, con discurso de buena, que habla de prácticas holísticas, de energías y meditación, pero que está bien lejos de lo anterior.



Vivian, siempre a la moda, mezclando muchos colores que parecen no cuadrar, pero que a ella (y a Pardau, de paso) se le ven muy bien, con carteras pequeñas en las que cabe un arma, tacones altos, va por su mundo descompuesto buscando soluciones lógicas para ella, pero absurdas para el resto.



“Yo creo que en el fondo no es absolutamente buena ni mala, nadie se denomina así, los seres humanos somos impulsivos y podemos caer en el lugar de ella cuando no hay inteligencia emocional, cuando se desbordan los sentimientos”, dice.



Agrega que en el mundo hay personas así. “Ella se va trastornando porque no tiene autocontrol, no tiene un hogar que le dé herramientas y se deja llevar por sus instintos”.

(Tal vez quiera leer: Kristen Stewart: ‘Fue agotador pretender ser Lady Di’)

Ella se va trastornando porque no tiene autocontrol, no tiene un hogar que le dé herramientas y se deja llevar por sus instintos FACEBOOK

TWITTER

El objetivo era mostrarla como alguien que se iba descomponiendo poco a poco. “En los primeros capítulos se veía normal, no sentía las amenazas que venían con la aparición de Luisa (Kika Estévez), pero cuando Juanes (Carlos Torres) la deja de querer y se enamora de Luisa, pierde el control porque estaba segura del amor de su novio, de lo que aparentemente han construido”.



Es, además, una joven con otras prioridades. Pese a que estudió una carrera, “le dedica tiempo al matrimonio, a tener a su hombre contento, y así sucede con muchas personas”.



Logró volverse la más detestable de 'La nieta elegida', la que solo oye a su mamá que es igual que ella. Y mostrar toda la belleza que había estado escondida en Pa’ quererte.



Esto último, dice, hace parte de la construcción del personaje “y eso cambió un poco la imagen que la gente tenía de mí. Pero lo que más agradezco es que llegara esta oportunidad, porque es muy bueno buscar ese algo que no tienes y yo ya había explorado los buenos y los nobles de las producciones. Esto incluyó, además, el tema de la seducción, mostrar erotismo, que no había hecho en mi carrera y es un privilegio hasta su paleta de colores para tapar que en el fondo es oscura e insegura, un contraste entre lo de afuera y lo de adentro”.



Juliette Pardau nació en Caracas, Venezuela, el 21 de agosto de 1986. Es actriz y cantante y llegó a Colombia hace ocho años detrás de un amor.



Ha contado que esa relación se acabó (actualmente es la novia del actor Julián Román) y el proyecto que iba a hacer en su país se canceló. Además, la situación de Venezuela no era la mejor y decidió quedarse.



Para sobrevivir, cuidó perros y niños (con esto último logró una gran relación con Hanny Vizcaíno en 'Pa’ quererte') y trabajó en un restaurante. Mientras, iba haciendo sus papeles para terminar de legalizar su estadía, que logró con los documentos de su nacionalidad española.

(Le puede interesar: El regreso de Nerón Navarrete: el N.N. más famoso de la TV colombiana)



Y para entrar al mercado sin su acento, vio videos de las distintas formas de hablar en los lugares colombianos, incluyendo el humor.



En algún momento y sin pensar que llegaría a hacer parte de una creación de Julio Jiménez, vio algunos apartes de sus creaciones y le gustaron mucho, por el misterio y la forma de contar sus historias. “Qué suerte la mía estar en 'La nieta elegida'”.



Además, hizo 'Crimen y castigo', una serie con recursos del MinTic sobre la historia de Natalia Ponce de León, donde fue la joven quemada con ácido que se convirtió en un símbolo.



“Ese caso me afectó mucho, pero ya estando en la producción, hubo lágrimas. Hablar con estas mujeres, cuya vida queda en pausa de esa manera, para quienes es tan difícil recuperarse, que siguen buscando su lugar en el mundo, fue duro. Es que es matar a alguien en vida. Ahora, al menos, hay penas más severas”.



Pardau, recordó, además, a Edgardo Román, el papá de su novio. “Un hombre muy disciplinado. A pesar de su enfermedad nunca delegó la batuta en su escuela”, dice.



“Él le dio una gran dignidad a esta carrera, quitándole los adornos, la alfombra roja, que no están mal, porque uno va a las cosas y se hace la foto, pero cuando el chisme se vuelve el pilar se deja de hablar de lo importante, la actuación. Con eso me quedo, lo oí de su boca, lo vi en sus acciones”.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: