La venezolana Juliette Pardau actualmente es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, puesto que ha trabajado en exitosas producciones como ‘Pa Quererte’. Sin embargo, para Pardau no todo ha sido miel sobre hojuelas y, para llegar hasta donde está ahora, tuvo que ser muy paciente y dedicarse a trabajos secundarios fuera de la actuación.

Pardau estudió Comunicación Social en su ciudad natal e inició a ejercer la profesión en la radio, aunque descubrió un gusto por la actuación y poco a poco fue migrando hacia el teatro y, posteriormente, a la televisión.



Según comentó en una entrevista en el programa ‘Yo, José Gabriel’, del canal ‘RCN’, la actriz oriunda de Caracas, Venezuela, llegó a Colombia cuando era muy joven y en sus planes iniciales no contemplaba quedarse a vivir ni trabajar en el país.



Al comienzo, viajó solamente para visitar por un tiempo a su novio de aquel entonces. Sin embargo, empezó a realizar algunos trámites para adquirir su visa de trabajo y su documentación para no tener inconvenientes con la justicia colombiana, hasta que llegó un proyecto que le llamó demasiado la atención y decidió quedarse.



“Siempre pensé que me quedaba en Colombia por unos meses y si trabajaba me quedaba o sino me devolvía. Y mentira, se me metió en la cabeza trabajar acá”, señaló la joven.

Trabajando en un grupo de teatro llamado ‘La maldita vanidad’ se fue familiarizando cada vez más con las producciones de televisión colombianas y se volvió su gran aspiración, por lo que investigó e inició todos los procesos requeridos para llegar a la pantalla chica.

Sus otros trabajos

Ser una actriz reconocida no es nada fácil y los puestos de trabajo casi nunca están disponibles, ya que la demanda es muy alta, por lo que Pardau tuvo que trabajar en restaurantes mientras se presentaba su oportunidad: “Aunque llegué con intenciones de ser parte del grupo de teatro, no había vacantes para actrices y me ofrecieron ser mesera y dije ‘¡De una!’”.



La venezolana también se desempeñó por un tiempo como paseadora de perros, ya que necesitaba generar ingresos para quedarse en el país mientras obtenía la documentación necesaria para trabajar en televisión.



Después de haber practicado muchos papeles y haberse presentado a algunas audiciones, una manager se interesó en su talento y quiso promocionarla, por lo que, ya con sus papeles al día, pudo entrar al mundo de la actuación.

No obstante, hubo un obstáculo: su acento venezolano. Su representante le sugirió que trabajara en neutralizar su pronunciación, ya que así podría aspirar a muchos más papeles y llamaría más la atención de las productoras.



“Me di cuenta de que era necesario que cuando fuera a un ‘casting’ o una prueba nadie se debía dar cuenta de que era venezolana y empecé a hacer la tarea”, manifestó en una entrevista para la revista ‘Vea’.



Fue así como, al mostrar que tenía potencial como actriz, entró a trabajar en grandes producciones como ‘La esclava blanca’, ‘La Nocturna’, ‘El comandante’, ‘El Chapo’, ‘Pa' quererte’, ‘La nieta elegida’ y, en la que se encuentra actualmente, ‘Hasta que la plata nos separe’.



Hasta el momento, se ha desempeñado en papeles protagónicos y antagónicos, los cuales ha ejercido con mucha dedicación y han le han agradado mucho a los espectadores.

Encontró el amor

En su trayecto por el mundo de la actuación, sin pensarlo, se encontró con el amor: el actor colombiano Julián Román, con quien estableció una relación sentimental desde hace cinco años.



Según contó Pardau en ‘Yo José Gabriel’, las celebridades se conocieron cuando trabajaron juntos en la serie de ‘El Comandante’, una producción inspirada en el difunto expresidente de Venezuela Hugo Cháves.



La actriz aseguró que este trabajo despertó muchas emociones en ella: “Ese proyecto fue muy interesante porque estuve muy cerca del trabajo de Andrés Parra y todo estaba tan bien hecho que me revolvía todos los sentimientos que alguna vez me provocó este señor Chávez”.



Durante las grabaciones, se fue acercando cada vez más a Román, con quien sintió una gran conexión y, poco a poco, se fueron enamorando.

Según relata la venezolana, su relación ha sido muy bella, aunque han tenido algunas diferencias en cuestiones políticas. Por su parte, Román siempre está muy activo en sus redes sociales comentando sobre las problemáticas sociales, mientras que Pardau prefiere mantenerse al margen de la controversia.



“Trato de mantenerme alejada de las polémicas de Twitter porque me angustian muchísimo (…) Julián puede lidiar maravillosamente con eso, pero yo leo un mensaje feo, es terrible y se me daña el día”, explicó la actriz.

