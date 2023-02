La Academia de Cine española ha concedido el premio Goya Internacional a la actriz francesa Juliette Binoche, que recibirá el 11 de febrero en Sevilla, según un comunicado.

La academia reconoce "su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados, plasmada en un buen número de interpretaciones inolvidables".



Referente del cine europeo y con una trayectoria de cuatro decenios, Binoche ha sido reconocida en los Oscar, los César del cine francés y los Bafta británicos. Ha ganado, además, los premios de interpretación de los festivales de Cannes (Francia), Berlín y Venecia (Italia) y el Donostia del de San Sebastián (España), así como tres galardones del Cine Europeo.



El Goya Internacional se creó el año pasado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine "como arte que une culturas y espectadores" de todo el mundo; y Binoche, una actriz europea, será la segunda en recibirlo después de la australiana Cate Blanchett.



Binoche ha trabajado con grandes directores como Jean Luc Godard, André Techiné, Louis Malle, Olivier Assayas, Claire Denis, Philip Kaufman, Krzysztof Kieslowski, Anthony Minghella, Michael Haneke, Naomi Kawase, Abbas Kiarostami y David Cronenberg.



Su carrera está marcada por películas como 'Mala sangre', 'La insoportable levedad del ser', 'Los amantes del Pont-Neuf', 'Herida', 'Tres colores: Azul', 'El paciente inglés', 'Código desconocido', 'Chocolat', 'Caché', 'El vuelo del globo rojo', 'Copia certificada', 'Cosmópolis', 'Camille Claudel 1915', 'La verdad' y 'Fuego'.

Hija de intérpretes, Binoche (París, 1964) debutó en 1996 en el cine anglosajón con 'El paciente inglés', filme con el que conquistó el Oscar como mejor actriz de reparto. Desde entonces ha trabajado con un pie en el cine europeo independiente y otro en producciones comerciales como 'Godzilla' o 'Ghost in the Shell'.

Formada en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Francia, Binoche asegura estar siempre dispuesta a embarcarse en proyectos que sean "un viaje a lo desconocido". La parisina, que también ha participado en la serie de televisión 'The Staircase' y pisó Broadway con 'Betrayal', de Harold Pinter, recogerá este nuevo premio en la próxima gala de entrega de los Goya.



EFE