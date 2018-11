‘La música es celosa’, le dijo Charly García a Julieta Venegas

Julieta Venegas descubrió a su colega Charly García en un bar cuando sonaba la canción ‘Los dinosaurios’.



“Fue como una epifanía (…). No lo podía creer, entonces me fui directo a la barra a preguntar quién era el que cantaba”, recuerda emocionada la intérprete y compositora.



El impacto que generó en la que hoy es considerada como un referente del rock y el pop latinoamericanos fue profundo.

Ella estaba buscando una manera de comenzar a escribir sus propias canciones tras ser parte de la banda Tijuana No!, entre ritmos de ‘ska’ y punk, y encontró en las letras de Charly García un motor para sus nuevas aventuras en la música.



“Me gustó tanto que investigué un poco más y conseguí casetes grabados en el Chopo (un mercado de pulgas especializado en música y cine). Luego, amigos me traían los discos de Buenos Aires, lo vi en concierto, pero ahora estar cerca de él en un esquema totalmente diferente ha sido algo mágico”, recuerda la cantante mexicana, haciendo referencia a su participación como protagonista en el documental de NatGeo ‘Bios: vidas que marcaron la tuya’, que comienza su ciclo con la historia de Charly García, este domingo (11 de noviembre), a las 10 de la noche.



El programa no es la típica biografía de un músico que ha sido famoso por jugar a dos bandos entre lo polémico y lo talentoso, sino que recalca en el registro amigable de García y Venegas, tratando de revelar una complicidad de dos personas que han entregado su vida a las giras, las extenuantes jornadas de grabación y la fama.



Sumado al registro del contacto de dos generaciones que, desde diferentes fronteras musicales, han configurado un retrato revelador de la sociedad que les tocó vivir. Julieta, en una transformación sonora con ciertos rasgos de irreverencia en su juventud, a la reivindicación de un sonido de más fácil digestión y cargado de romanticismo y alegría en su etapa más reciente.



Claro, en contraste con un maestro fanático de nadar a contracorriente, que llegó a juguetear con la muerte, pero que, en su trabajo artístico, siempre se ha robado la atención y el aplauso. “Me puse a leer y ver sus entrevistas y me metí a escuchar sus distintos proyectos en orden cronológico, durante un buen tiempo, como para llegar con una idea clara de cómo fue cambiando su proceso artístico y como compositor”, reflexionó Julieta Venegas, en una charla telefónica con EL TIEMPO, en la que, además, relató que llegó a convertirse casi en una confidente en la pantalla de televisión.



Después de acercarse a Charly García, ¿qué tan cierto es todo eso de que es inalcanzable o difícil?



Todos esos calificativos son muy limitantes, más bien podría tratarse de una opinión de cualquier persona hacia cualquier otra, no necesariamente solo sobre Charly. Supongo que cualquier persona que no conoce a otra puede decir que es inalcanzable, difícil y polémica. Creo que si no conoces a alguien, es muy fácil calificarlo así, y no lo digo solo por él.



Entonces, ¿cómo podría definir a este artista en el marco de lo que ofrece el documental?



Yo conocía poco de su vida personal. Siempre tuve una idea a partir de su música. Sentarme con él fue algo hermoso (...). No es para nada fácil etiquetarlo y a él no le interesa juzgar nada ni a nadie, y eso hizo muy especial la conexión con él.



Sin dar muchas pistas, ¿de qué hablaron?



Cosas como, claro, la música (…). Yo tengo un conflicto con la idea de que la música de alguna manera esclaviza.



¿Y Charly García qué le aconsejó de eso?



“La música es muy celosa”, comentó (…). Yo necesitaba que me lo dijera (…). Ahora que no voy a salir de gira y estaba en la búsqueda de espacios pequeños para tocar, fue un cambio que también me dio la oportunidad de hacer esto con NatGeo.



Es necesaria una pausa...



A mí me parece importante tener esas pausas para hacer y conocer otras cosas. Sin embargo, yo no sé si podría con una normalidad absoluta.



¿Hablaron del poder de la fama de estar tanto tiempo en el ojo público de sus seguidores?



No. Creo que conversamos más acerca de otros artistas, de lo que él admira y sobre mi naturaleza de fanática hacia su trabajo.



Pero ¿cree que le gusta que lo endiosen?



Es interesante el hecho de que él reconoce que ser fanático es mucho más fácil que ser el admirado por mucha gente.

Tocaba piano a los 4 años

Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires (Argentina) el 23 de octubre de 1951. Todos lo llaman Charly García. Músico, intérprete y productor de rock. Es considerado un ícono de ese género musical en Latinoamérica. Fue artífice de bandas como Sui Géneris, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia trayectoria como solista. Su carrera se define en 47 discos oficiales grabados en 48 años. A pesar de vivir al tope (es famosa su caída a una piscina desde un hotel, entre otros excesos), ahora, a los 67 años, parece estar en una etapa de tranquilidad, sin dejar de experimentar con el piano (que toca desde los 4 años) y los sonidos de un rock que sigue coqueteando con lo melódico, lo nostálgico y lo revolucionario.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@Andreshoy1