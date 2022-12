Luego de que 'The Hollywood Reporter', la revista especializada en el mundo del séptimo arte, anunció que Julie Andrews haría parte de la tercera parte de la secuela de 'Los diarios de la princesa', de Disney, la protagonista de 'The Sound of Music' salió a desmentir los rumores.



La noticia se da porque se filtró que ya Disney está adelantando el guión para una tercera entrega de la franquicia.

Recordemos que en las dos primeras películas de 'The Princess Diaries', Andrews interpretó a la reina Clarisse Renaldi, la abuela del personaje de Anne Hathaway, Mia Thermopolis.



“Creo que sabemos que probablemente no será posible. Se habló de eso muy poco después de que saliera la dos ('The Princess Diaries 2: Royal Engagement'), pero ¿cuántos años han pasado desde entonces? Y yo soy mucho mayor y Annie, la princesa, o reina, es mucho mayor. Y no estoy seguro de dónde flotaría o correría”, dijo Andrews, según informa 'The Hollywood Reporter', a al agregar: “En términos de que lo hagamos, lo dudo ahora”.



Ese medio había informado hace un mes que Aadrita Mukerji estaba escribiendo un guión para una nueva entrega de 'Princess Diaries'.



En varias oportunidades anteriores Andrews había ratificado que no tenía conocimiento de su posible participación en la famosa cinta juvenil.



"Esta no es la primera vez que Andrews expresa sus pensamientos acerca de regresar a la franquicia Princess Diaries. En 2019, durante una visita a Watch What Happens Live con Andy Cohen, la estrella de Mary Poppins respondió a los rumores sobre la posible película y dijo: 'La verdad es que no me he enterado. Se ha hablado de ello durante bastante tiempo'", anota ese medio estadounidense.



'The Hollywood Reporter' agrega que para la nueva película, Debra Martin Chase vuelve a producir después de trabajar en los dos primeros Princess Diaries. Melissa Stack, la guionista de The Other Woman y Godmothered, es la productora ejecutiva.