La actriz Juliana Galvis es la más reciente eliminada del reality de cocina MasterChef Celebrity, luego de que su plato fuese criticado por los jurados. La bogotana cocinó una pasta a la que aparentemente le habría faltado tiempo de cocción y más salsa.



Tras su salida, Galvis habló de su paso por el programa y contó cómo continua ahora su relación de amistad con Juan Pablo Barragán, con quien tuvo un pequeño roce poco antes ser eliminada.

La última preparación de la actriz en la cocina del programa del Canal RCN no cumplió con las expectativas de los jurados y una de las razones pudo haber sido su estado de ánimo.



Ella confirmó que no se encontraba muy bien anímicamente en una entrevista al programa 'Buen día Colombia', al decir que desde el reto en Villa de Leyva se sentía "muy triste".



"Como que no entendía que estaba pasando con mi relación con Juan Pablo en ese momento. Yo decía: 'pero nos hemos querido tanto y algo está pasando, algo esta pasando...' y me dejé afectar", dijo al programa ya citado.



Aunque, no siente que esa haya sido una de las razones de su eliminación, incluso le tomó por sorpresa saber que no continuaría.

La verdad es que yo no estaba esperando salir FACEBOOK

TWITTER

"La verdad es que yo no estaba esperando salir. Yo sabía que había cometido errores, mi mayor error fue que me quedó poquita salsa (...) pero dije: 'bueno, dentro de todo no es tan grave'. Y cuando dijeron y la eliminada es... Se me paró el corazón", confesó a dicho programa.



"Me dio muy duro, no estaba preparada, yo quería llegar mucho más lejos", añadió.

¿Cómo está su amistad con Juan Pablo Barragán?

Facebook Twitter Linkedin

Juliana y Barragán se despiden. Foto: RCN

En la entrevista también habló de las diferencias que tuvo con uno de sus compañeros del programa: Juan Pablo.



"Realmente a mí sí me dio muy duro, suena muy tonto, y hoy lo veo después de unas semanas desde que salimos, y hoy no hay ningún sentimiento negativo con Juan Pablo, lo quiero con mi corazón", afirmó.



"Pero a mi me dio muy duro no entender qué era lo que estaba pasando, cuando éramos tan amigos", expresó, al recordar lo sucedido en el reto de Villa de Leyva.



(Además: ¿Quién es Wendy Guevara, ganadora de 'La casa de los famosos'? Esta es su historia).​

Detalles sobre la grabación del reality

Según confesó la actriz, hasta el día en que ella hizo parte del programa, estuvo tres meses seguidos grabando los capítulos y que "evidentemente es el trabajo más duro" que ha hecho en toda su vida.



"Grabamos de lunes a sábado, en horarios súper duros. Nos recogen 6:30 a.m. y llegamos la noche, salimos de Bogotá...", afirmó a 'Buen día Colombia'.



Además, señaló que el tiempo libre que tenían para poder estar con su familia era muy reducido, teniendo en cuenta que también pasaban parte del día estudiando para mejorar las preparaciones.





REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también en EL TIEMPO: