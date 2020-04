Esos personajes que hacen vivir a Juliana Galvis

Claudia Luque, la esposa del general Óscar Naranjo, fue una inspiración para la actriz Juliana Galvis, que la representó en la producción que le rinde homenaje al uniformado.



Galvis residía en México en los días en los que se empezó a producir esta serie de Fox Telecolombia para Netflix, basada en el libro ‘El general de las mil batallas’, de Julio Sánchez Cristo. La serie será emitida por Caracol desde el 15 de abril.

En sus vacaciones de diciembre del 2017 vino a Colombia a visitar a su familia en Bucaramanga. Estaba recién separada y cuando su mánager le habló del personaje, hizo la audición.



Pero fue necesario esperar hasta mayo del 2018, a que ya se tomaran las decisiones finales y con ellas, que Galvis fuera a la esposa de uniformado en las dos temporadas.



(Lea también: ‘El amor por la familia, lo que me une a Alba Lucía’)



“Ella me cambió la vida. Hablamos desde que empecé a hacer el ‘casting’ y aún seguimos en contacto, algo muy emocionante porque me enseñó muchas cosas. Yo venía rota con el divorcio y me encuentro con esta mujer tan positiva, tan firme, siempre al lado del general, sin importar si él estaba cerca o lejos, si llegaba a dormir o no, si le podía contar cosas o guardar silencio, ella ahí, firme”, dice.



Y aprendió, además, que las mujeres de los hombres que hacen parte de las fuerzas militares “son de otro mundo, tienen una vida diferente, van a donde sus maridos son enviados y terminan siendo su polo a tierra”.

Ella me cambió la vida. Hablamos desde que empecé a hacer el ‘casting’ y aún seguimos en contacto, algo muy emocionante porque me enseñó muchas cosas FACEBOOK

TWITTER

También está en ‘La venganza de Analía’, otra producción que Caracol empieza a emitir el miércoles, y donde es Carolina, “un personaje con muchos conflictos y huecos en el alma que me hacen agradecer tener a Claudia y Lola al aire”.



Este último es su caracterización en ‘Pa’ quererte’, de RCN, la mejor amiga del protagonista, que ama sin condiciones, no importa si es a un hombre o una mujer, cuyas grabaciones están detenidas por la emergencia.

Y en esta emergencia, Galvis está en Chía, en la casa de su exesposo, con Ágatha, la hija de ambos. “Todo el mundo me dice que es muy chistoso que ande así pasando la cuarentena, pero todo es por la niña, para que esté con sus papás en este momento”, cuenta.



CULTURA