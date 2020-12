'He visto cuatro o cinco reinados, con mis tías’

Sus dos últimos personajes, el enfermero Álvaro Rojas, de Enfermeras, y el general Sucre, en Bolívar, le dieron la oportunidad de hacer caracterizaciones de largo aliento.

Rojas, el enfermero, está en pausa porque por la pandemia debieron pararse las grabaciones de la serie, pero pronto volverá al aire con el papel de un médico que, para salvar su vida, tiene que convertirse en enfermero, cambiar de nombre y de ciudad para que no lo maten los paramilitares. En Bolívar es el mejor amigo del Libertador.

Ha participado en Francisco el matemático, Hermanos y hermanas, La ley del corazón y Amor sincero, entre otras producciones. Julián Trujillo es bogotano, se graduó como comunicador social en la Javeriana y así contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Me acuerdo de que era un Panasonic pequeñito, estaba en mi cuarto, fue un regalo que me hicieron y me entraba la ‘perubólica’.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Ana María Aguilera, pero luego llegó uno más heavy que me gustó más que el primero: Susana Rojas.



¿De qué tamaño es su televisor?

Uno es de 52 pulgadas, es un Sony, creo, o un LG, ¡un LG!



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?

Claro, una bailarina de ballet y un osito de cristal.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Yo lo conocí con dos. Canal 1 y canal A, el del león.



¿Quién es su presentador favorito?

Sin duda alguna, yo. Mentiras, Jota Mario.



¿Sabe quién inventó el televisor?

Mmmm. Fueron tres, pero recuerdo uno: Philo Farnsworth.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Me gustaban Supercampeones, Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

La primera temporada de Enfermeras.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Una rusa: To the Lake.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Películas, y los documentales me gustan mucho. Lo que pasa History Channel me parece bacano, así como lo de Discovery.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

Uno de Sofía Vergara, el de Pepsi, en el que ella se iba quitando la ropa en la playa e iba saltando sobre ella para no quemarse los pies.



¿Con quién ve televisión?

Con mi novia y solo.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Cinco.

¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Ahora creo que me está gustando mucho más Amazon que Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No, pero casi, me he logrado contener en el último segundo.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Enfermeras y, número 2, Vikingos.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

El caballero de la noche, la de Christopher Nolan. Estaba ‘canaleando’, me la encontré y me quedé.



¿Alguna vez vio un reinado?

He visto 4 o 5 reinados en mi vida, porque a mis tías les gustaban mucho. Era un plan familiar. Siempre apoyaba a la señorita Huila, tengo ancestros de esa región.

Cultura