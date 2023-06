Julian Sands, el actor británico que protagonizó el drama 'A Room With a View' y que se hizo famoso en los ochenta por ser un brujo malévolo en las dos películas de 'Warlock', había desaparecido en una zona montañosa cerca de Los Ángeles, pero las autoridades han confirmado que falleció. Tenía 65 años.

El fin de semana se supo que se habían hallado restos humanos cerca del lugar donde despareció el actor desde hace cinco meses.



“El proceso de identificación del cuerpo ubicado en Mt. Baldy el 24 de junio de 2023 se completó y se identificó positivamente como Julian Sands, de 65 años, de North Hollywood. La forma de la muerte aún está bajo investigación, a la espera de más resultados de las pruebas. Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que trabajaron incansablemente para localizar al Sr. Sands”, fue el informe que presentaron las autoridades del Condado de San Bernardino.

Julian Sands fue protagonista de 'Warlock'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Julian Sands era un montañista experto y le encantaba asumir riesgos. Según un reporte de la revista Variety al conocerse la noticia de su desaparición, su hermano Nick Sands reconoció que era una persona que amaba vivir al máximo.



"Nunca limitado por reglas o límites. Es más feliz cerca de la cima de una montaña en una mañana fría”, recordó.



Aún no se conocen detalles de lo que causó su muerte. Julian Sands también fue famoso por participar en series de televisión como Sands, apareció en 'Arachnophobia', 'Dario Argento’s “The Phantom of the Opera', 'Leaving Las Vegas', 'Naked Lunch' y Boxing Helena', entre otros filmes.

CULTURA

@CulturaET