‘Veep’, la comedia política de HBO, llega a su última temporada

Julia Louis-Dreyfuss es una actriz con un tipo de humor tan cercano y natural que no necesita mayores esfuerzos para robarse la risa del público.



Ese don ya lo había revelado en la famosa serie ‘Seinfeld’, en la que interpretó a Elaine Benes, la exnovia de un comediante neoyorquino neurótico con el que compartía situaciones cotidianas e insólitas.



Una faceta que redefinió en ‘Veep’, la comedia de HBO que acaba de estrenar su última temporada.

En esta parodia política, Dreyfuss destila ese poderoso veneno de la sátira en el papel de Selina Meyer, una candidata presidencial en busca de su reelección en un Estados Unidos lleno de extraños contrastes, al mismo tiempo que enfrenta a sus enemigos políticos y a sus propios defectos y metidas de pata.



Todo aderezado con un grupo de asesores que son directamente proporcionales a las falencias de su jefe.



‘Veep’ funciona porque su protagonista se mueve sin mareos entre un personaje al que asimila de una manera tan natural y directa que no hay tiempo de indignarse o sorprenderse, sino de sonreír. Julia Louis-Dreyfuss tiene todo controlado y domina el ritmo y el tono de un humor especialmente relevante, gracias en cierta medida a los conflictos, la polarización y el estilo de liderazgo de su colega en la vida real: Donald Trump.



No es que la serie se base en el mandatario estadounidense para revitalizar una fórmula que ya ha funcionado por siete temporadas, pero sí ofrece un panorama en el que prevalece la idea de que se puede ser polémico, inestable y dirigir a la mayor potencia de un país. La diferencia es que Louis-Dreyfuss exhibe una simpatía infinita frente a la cámara.



Hay un sentimiento agridulce con este nuevo ciclo de la producción que parece ahondar en la sátira, pero que significa en realidad la despedida de una Louis-Dreyfuss totalmente inmersa en su retrato del poder.



David Mandel, el creador de la serie, habló con EL TIEMPO en Los Ángeles. “Julia asumió el reto a pesar de todos los obstáculos”, explicó. Él se refiere a la batalla que la actriz tuvo que lidiar al descubrírsele un cáncer de seno en el 2017.



Un año después la actriz escribió un mensaje hablando de su recuperación. “Buenos doctores, buenos resultados, me siento feliz y preparada para roquear después de la cirugía. ¡Eh, cáncer, que te jodan! Esta es mi primera foto después de la operación”, escribió en sus redes sociales para celebrar una batalla ganada por la vida.



Casi al tiempo ya estaba lista para convertirse de nuevo en Selina Meyer.



La comedia también pasó por una situación interesante, pues regresó en un ambiente político convulso en la vida real, en la que el público se dio cuenta de que era posible que una persona sin talento político pudiera ser presidente.



“Diría que la respuesta a esa pregunta es que sí, quiero decir, siento que nuestro clima político actual hizo que el reto de 'Veep' haya sido más desafiante (…). Pero, habiendo dicho eso, tenemos la virtud de no haber identificado el partido en nuestro programa; ni a ninguna figura política contemporánea, por lo que estamos en un universo alternativo, y eso es muy útil, sobre todo ahora”, comentó la protagonista en un panel en el que participó EL TIEMPO.

Realmente, esa podría ser la clave de que la serie haya llegado a las siete temporadas. “De alguna manera invita a todos a la fiesta. También creo que adquiere más relevancia porque, en realidad, nunca habíamos vivido una locura tan intensa como la de ahora”, bromeó la actriz, que gracias a la fantasía de ser la política más inepta y divertida de la televisión tiene otra perspectiva de la política. ¿Cuál es su relación con la política? Fue exactamente lo que le preguntaron a Julia Louis-Dreyfuss.



“Pensé que me estabas preguntando cuál es mi relación actual con David Mandel”, respondió con una sonrisa pícara la protagonista, evadiendo un poco el interrogante.



“Creo que mi respuesta iba a ser que ya casi no estamos hablando, porque, ya sabes, me dio cáncer...Así que...”, continuó la actriz, antes de dar una respuesta más clara: “En verdad me importa mucho la política”, finaliza, riendo, la intérprete, que ahora se prepara para el drama con ‘Downhill’, nueva versión de la película sueca ‘Force Majeure’ (20014) acerca de un matrimonio en crisis después de un acto de cobardía del esposo.

Dónde y cuándo

La séptima temporada de la serie se está emitiendo en HBO, los domingos a las 9:40 p. m. Todas las anteriores temporadas de ‘Veep’ también están disponibles en HBO GO.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

* Por invitación de HBO