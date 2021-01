Juana Acosta habla del que podría ser el primer Goya de su carrera

Juana Acosta estaba trabajando en su computador el pasado 18 de enero. Iba a ser un día habitual en la vida de la actriz colombiana, hasta que empezó la lectura de los nominados a la edición 35 de los premios Goya.



La caleña vive en España desde hace dos décadas y allí ha consolidado su carrera en el cine, el teatro y la televisión. Sara, su personaje más reciente en la película El inconveniente, ha contado con el favor de la crítica y le está dando enormes satisfacciones.



“Yo no esperaba nada –recuerda sobre el anuncio de los candidatos al premio más importante del cine español–. Cuando llegó la categoría en la que tendría posibilidades, dejé de escribir y cerré los ojos: ¡Mi nombre fue el primero que dijeron de las cuatro nominadas! Empecé a dar gritos y a llorar. Me emocioné muchísimo. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Para mí es un reconocimiento muy importante porque llevo un camino recorrido y no ha sido fácil”.

La constancia ha sido la clave de su éxito. Cuando llegó a estudiar interpretación a Madrid, ya tenía a cuestas varias telenovelas en Colombia –Mascarada, La dama de pantano y Es mejor ser rico que pobre–. En España se estableció; se casó –con el actor Ernesto Alterio de quien se divorció en el 2018–; tuvo a Lola, su única hija, y ahora es reconocida como una de las actrices más importantes del país.



“Soy una terca –una cabezota, como dicen aquí–, soy muy determinada, apasionada por este oficio que disfruto tanto. Creo que ese trabajar como hormiguita me ha impulsado a disfrutar de esta nominación a los Goya, que es un reconocimiento de la academia por todo el tiempo que llevo trabajando”.

Le había pedido al universo: ojalá me toque un día una película con Kiti Mánver, pero en la que en verdad las dos tengamos que poner la carne en el asador. Y la vida me la regaló FACEBOOK

TWITTER

Este año, Juana Acosta estrenará cuatro producciones en cine y TV. La primera, La templanza, se verá por Amazon Prime Video en febrero; una serie basada en la novela de María Dueñas, que se desarrolla en el siglo XVIII y que “es muy ambiciosa, en la que también tengo el honor y el placer de coincidir con Rafael Novoa. Soy la antagonista”, cuenta.

También estará en El inocente, un thriller de Netflix, en el que interpreta dos personajes; y las películas Las consecuencias, de la directora venezolana Claudia Pinto, y La mirada de Lucía, del director Imanol Uribe y que se rodó en Colombia –tres semanas en Cali y en Buga–.



Acosta nos contó acerca de las dificultades, retos y emociones que ha vivido con El inconveniente, primer largo del director Bernabé Rico, basado en la obra de teatro homónima y que se centra en dos mujeres: Sara (su personaje), una cuarentona amargada que compra un apartamento que le ha vendido Lola (la veterana Kiti Máver), una anciana solitaria, con una condición: para ocuparlo deberá esperar a que ella se muera.

Además: La nueva edición de 'Justice League' del 2017 se estrenará en marzo

¿Qué fue lo que más le atrajo de esta historia?



El inconveniente es un canto a la vida, una película que habla sobre sororidad y sobre cómo dos mujeres muy diferentes en todos los sentidos, opuestas, se encuentran por una circunstancia bastante extraña y lo que empieza de manera bastante desastrosa acaba siendo un milagro para las dos.



Cuéntenos de su personaje, ¿cómo es Sara?



Es una mujer que atraviesa la crisis de los 40 años, bastante angustiada por todo lo que la rodea: no tiene una buena relación de pareja, tiene un matrimonio fallido, no tiene amigos, no tiene una familia que la arrope. Está sola. Y esa soledad y ese estado en el que se encuentra de crisis la lleva a comprar un piso con una mujer dentro (algo bastante común en Europa: la gente mayor tiene la posibilidad de vender sus apartamentos en vida y disfrutar de ese dinero antes de morir).

El inconveniente es una historia de matices…



El conflicto que se presenta entre las dos mujeres es bastante interesante, con un punto casi maquiavélico porque, de repente, para Lola, que es el ‘inconveniente’, saber que lo que Sara espera es que ella se muera, no le hace gracia. Pero estas dos mujeres que están muy solas, terminan uniéndose. Esta es una gramedia (tragedia-comedia), un género que me gusta mucho porque son películas que te tocan el corazón, que te dejan un mensaje, pero que al mismo tiempo te sacan una sonrisa.



Hablamos de reflexiones profundas, matizadas con humor…



La gente termina muy emocionada. Además es una película que viene bien para estos tiempos que estamos viviendo tan complicados porque es una historia sobre vivir el presente, el ahora, no estar tanto en el pasado, no pensar tanto en el futuro, sino estar realmente en el aquí. Personalmente, esa ha sido una de las grandes enseñanzas que me ha dejado el confinamiento. En la película estas dos mujeres se entregan la una a la otra. Y el espectador es cómplice de ese encuentro tan raro, a la vez curioso, divertido y doloroso de este par que aprende a quererse a la fuerza.

Juana Acosta aspira al Goya como mejor actriz de reparto por su papel en 'El inconveniente'. Foto: Cortesía de la producción

¿Cuál fue su mayor reto actoral? Porque la narrativa se basa en ustedes dos solamente.



El proceso de trabajo fue maravilloso, sobre todo por Kiti. Ella es una actriz inconmesurable, un animal escénico, la admiro profundamente y con quien había tenido el placer de trabajar en Una hora más en Canarias. Le había pedido al universo: ojalá me toque un día una película con Kiti Mánver, pero en la que en verdad las dos tengamos que poner la carne en el asador. Y la vida me la regaló. El inconveniente es un mano a mano entre ella y yo. El desafío como actriz para mí, era precisamente estar frente a una actriz de la talla de Kiti.



¿Y cómo se preparó?

​

Kiti me invitó a que ensayáramos juntas, a que preparáramos la película. Un mes antes de rodar nos reuníamos todos los días –un día en su casa, otro en la mía– para aprendernos juntas la película. Eso para mí fue maravilloso, fue poder llegar al rodaje con la historia aprendida y con todas las decisiones tomadas porque tuvimos tiempo de trabajar con el director, que es novel pero que tiene muy claro lo que quiere, que tenía mucha experiencia en cortometrajes, en el teatro. Y eso se notó.

Precisamente, la historia viene del teatro.



Es una adaptación de la obra de Juan Carlos Rubio, que hizo el guion de la película. Bernabé (el director) nos pidió no investigar sobre la obra, tenía muchas ganas de que llegáramos vírgenes al planteamiento cinematográfico. Fue muy intenso todo porque Sara es un personaje muy alejado de mí: es seca, no hace ningún esfuerzo por caerle bien a nadie, es una mujer cuadriculada, introvertida, no atraviesa su mejor momento; pero lo hermoso que tiene es el viaje que hace hacia su vulnerabilidad, porque encontrarse con Lola hace que abra su corazón, que no es poco para ella.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta

Lo invitamos a leer otras noticias

Estos son los estrenos de Amazon Prime Video en febrero

Falleció la actriz Cicely Tyson, que recibió un Óscar en el 2018