El colombiano que brilla como fotógrafo de cine en Europa

Era el año 2003 cuando Juan Sarmiento llegó desde la fría Bogotá hasta Berlín, en Alemania. Tenía apenas 18 años, se había acabado de graduar del colegio y tenía muchos sueños por cumplir. Uno de ellos era el motivo principal de su viaje a tantos kilómetros de distancia de su país: formarse en cine.



Hoy, con 34 años, el ahora fotógrafo de cine tiene claro que cada esfuerzo ha valido la pena. Mira al pasado con mucho orgullo y celebra cada logro del presente con mucha pasión, pues su entrega es la que le ha valido ser reconocido en el mundo cinematográfico.

Hace apenas un par de semanas, el pasado 7 de noviembre, Sarmiento logró el premio a Mejor Fotografía Documental en los Premios de Cine Fénix, “que son como los Óscar para los iberoamericanos”, contó, y ahora va por más.

Los inicios

Con 15 años empezó a hacer fotografía fija, pero siempre tuvo un gran interés en el cine, en la imagen en movimiento.



Su gusto fue natural, autodidacta, nadie se lo inculcó. “El cine es mi pasión. Yo creo que fue consecuencia de ver tantas películas, de interesarme tanto en cómo se hacían”, manifestó.



Terminando colegio decidió que el mundo cinematográfico sería su vida y que quería viajar a Alemania para estudiar allá. Su destino sería Berlín, la capital.



“El tema de llegar a Berlín fue muy pragmático: estudiar es gratuito y en el año en el que arribe, en el 2003, la ciudad era muy barata y tenía un apogeo cultural interesante. Ahora es que todo el mundo quiere venirse para acá”, narró, en medio de risas.



Su primer año lo dedicó a estudiar alemán y durante el 2004 hizo todo el proceso para poder ingresar a la universidad.Entre el 2005 y el 2011, Juan pudo estudiar y cumplió su meta: formarse en cine.

El trabajo

La labor de un fotógrafo de cine consiste en trabajar con encuadres, luz, guion técnico. “Yo me vínculo a los proyectos desde muy temprano: los directores me llaman, pues ya conocen mi trabajo, y me reúno con ellos para definir la narrativa visual y cómo se filmarán las películas”, señaló Sarmiento.



El primer largometraje que hizo fue en Colombia, en el 2012. Se llamaba ‘Edificio royal’ y fue dirigido por Iván Wild.

Su relación con el proyecto se dio porque conocía a personas en Ciudad Lunar, la productora del filme y que es la misma que ha hecho películas con Ciro Guerra, el director del ‘Abrazo de la serpiente’ y ‘Pájaros de Verano’.



Después de eso, en Alemania, en el 2012, hizo su segundo largometraje, que fue con el que se graduó de la universidad. Se llamaba ‘Breaking horizons’: ganó varios premios y salió en cines del país europeo.

“Trata sobre joven, de 25 años, que queda embarazada durante una fiesta en una discoteca. Después de mucho dudarlo, decide tener el bebé, pero muere en la barriga y ella en vez de ir al hospital se lo deja dentro. La película retrata el proceso de volverse adulta, de madurar, de hacerse responsable de la vida”, argumentó Sarmiento.



Hizo un par de películas más, entre documentales y ficciones, y en el 2014 filmó ‘Leidi’, un cortometraje del director colombiano Simón Mesa Soto.

“Es la historia de una joven que una comuna de Medellín que se pasa un día buscando al padre de su hija. Cuando lo encuentra, el hombre comparte con ella y después la devuelve a la casa. Es una crítica social a esa sociedad que obliga a las jóvenes que quedan embarazadas a ser madres”, dijo.



En el 2016, junto con Mesa Soto también trabajó en ‘Madre’, otro cortometraje, y en ‘When Paul came over the sea’, un documental sobre el viaje que hace un refugiado camerunés desde Marruecos hasta Alemania, pasando con varios países de Europa.



Asimismo, Sarmiento filmó ‘Central Airport THF’, en el 2017, que fue el documental por el que se ganó el premio en los Fénix.

Los reconocimientos

En ‘Central airport THF’, el filme por el que ganó Mejor Fotografía Documental, Sarmiento trabajó con el director brasileño-argelino Karim Ainouz. La historia narra la vida cotidiana de los refugiados en los hangares del aeropuerto Tempelhof, de Berlín.



“El THF fue un aeropuerto que construyó Adolf Hitler entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El documental lo filmamos entre junio del 2016 y mayo del 2017 y el protagonista es un joven sirio, de 18 años, quien está a la deriva. Es un trabajo sobre el aspecto de la memoria y la crisis de refugiados”, agregó Sarmiento.



La película se estrenó en el Festival de Cine de Berlín y en marzo del próximo año llegará a Brasil. También estuvo en el Bogotá International Film Festival.



Además del premio que obtuvo el colombiano, el documental obtuvo un galardón de Amnistía Internacional La película se ganó el premio de anmistia internacional.



Por ‘Breaking horizons’ ganó un premio en el Hofer Filmtage Festival (2012) y otro en el Sehsüchte International Student Film Festival (2013).



Por ‘When Paul came over the sea’ obtuvo el reconocimiento a Mejor Documental en el Shanghai International Film Festival (2017), mientras que ‘Leidi’ ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes (2014).

Más proyectos

Su proyecto más reciente, que se estrenará el próximo año y que fue filmado en Colombia, es ‘Tantas almas’, del director colombo-belga Nicolás Rincón Gille.



“Es una película que trata sobre un pescador que después de una noche de labores vuelve a casa para darse cuenta que los paramilitares mataron a sus hijos y echaron los cuerpos al río. El hombre, entonces, se va a buscar los cadáveres para que las almas no anden en pena”, aseguró.



También trabajará en los próximos filmes de Simón Mesa Soto y de Karim Ainouz. Mientras eso sucede se dedicará a proyectos televisivos.



“Desde hace algunos años puedo vivir bien de lo que hago. Me puede dar el lujo de escoger algunos proyectos en los que trabajo y eso me gusta, aunque llegar a esto se demoró un poco”, comentó Juan, quien cree que la industria audiovisual colombiana ha avanzado muchísimo.



“Las historias se están contando de una manera muy interesante y desde muchas voces de diferentes lugares del país”, cerró.



