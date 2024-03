'Rigo es el personaje más difícil que he hecho': Juan Pablo Urrego

El interminable y aturdidor sonido de la bocina de un carro contrasta con los gritos y las vuvuzelas provenientes de un estadio, que días antes había estado repleto de fanáticos. La memoria de la alegría de los miles de asistentes a un partido de fútbol contrasta con el dolor por la muerte del hombre que acaba de ser acribillado: el cuerpo sin vida de Andrés Escobar yace sobre el timón de su carro.

La escena de la serie de Netflix sobre la vida del futbolista paisa, que se convirtió en una de las más aclamadas por la crítica y el público, tocó el corazón de la audiencia que automáticamente se transportó a una época en que Colombia se vio convulsionada por el narcotráfico y la violencia. El responsable de esa emotiva interpretación fue el actor Juan Pablo Urrego, protagonista de Goles en contra, como se titula la producción.

El actor paisa estudió en Cuba y Argentina. Foto: Crédito: Giorgio del Vecchio

“Mi primer sueño fue, en realidad, ser futbolista. Yo creo que muchos niños quisimos ser futbolistas. De hecho, jugué durante toda mi infancia y adolescencia. Pero pues nada, la vida da otros rumbos”, contó Urrego en una charla, vía telefónica, con EL TIEMPO.



En los años recientes, el paisa de 38 años se ha convertido en uno de los actores más apetecidos y destacados en la pantalla por su facilidad para asumir papeles con registros complejos, como el que logró en el cine, en la película El olvido que seremos, interpretando de joven al escritor Héctor Abad Faciolince hijo del asesinado médico y activista Héctor Abad Gómez, o en la televisión, como alias 'J.J.' o 'Popeye', el tristemente célebre sicario y lugarteniente del extinto capo Pablo Escobar.



Ahora, dos años después de ponerse la camiseta como Andrés Escobar, se puso el uniforme del ciclista Rigoberto Urán, en la serie de RCN 'Rigo'.

Juan Pablo Urrego Duque, nació en Medellín, Antioquia, Foto: RCN Televisión

“Siempre digo que es el último papel que hago ha sido el más difícil, porque siempre es uno diferente, entonces hasta el momento yo digo que el de Rigoberto Urán. ‘Rigo’ es el personaje más difícil que he hecho, porque es un personaje público, que ya todo el mundo conoce, y tiene una referencia clara. Todos conocemos su chispa, su carisma”, cuenta.



Convertirse en dos de los deportistas más famosos y queridos de este país, no fue nada fácil. Fueron semanas, en las que Urrego tuvo que estudiar los gestos, expresiones faciales e incluso el hablado de los deportistas. Con Escobar se valió de videos, entrevistas y, claramente, sus partidos.

El actor ha interpretado a varios personajes en la pantalla chica y grande. Foto: Paco Macías

Pero con Urán fue distinto, pues además de analizarlo a “punta de material de archivo”, también tuvo la oportunidad de convivir con él unos días. Pura investigación de campo, dirían los expertos, pues durante su estadía con el ciclista, aprendió de su vida, el cómo eran sus agotadoras rutinas de entrenamiento e incluso, detalles íntimos de su vida, que le permitieron tener una idea más clara de quién era.



Hasta pudo tener en sus manos un álbum de fotos, el cual, acompañado de varias anécdotas contadas por el ciclista, le ayudó a tener una visión clara de cómo fue su personaje antes de ser mundialmente conocido.

A esto se le sumó que debió bajar de peso para su personaje, tomar clases para montar bicicleta y comenzar, de todas las formas posibles, a ser ‘Rigo’. Pero no ‘Rigo’ el deportista de alto rendimiento, sino el ‘Rigo’ que sufrió la pérdida de su padre, que se enamoró y desenamoró, que luchó al lado de su madre en las situaciones económicas más difíciles y el que jamás perdió la esperanza de tener un futuro brillante. Un personaje complejo de encarnar, especialmente por su grandeza.



“Yo creo que el secreto es que me apasiona lo que hago”, dice Urrego que descubrió el teatro cuando iba a dedicarse al deporte, y que después de estudiar en Cuba y Argentina regresó al país para “darle con toda” a sus sueños.

¿Hay algún secreto para brillar con sus personajes?

Soy muy disciplinado. Siempre que llega un personaje nuevo me pongo a estudiar. También depende de si es un personaje de la vida real… ahí el proceso es más complejo, pues toca ver los videos o escuchar audios de cómo eran.



Por ejemplo, con ‘Rigo’, había mucho material audiovisual. Entonces me apoyé muchísimo en sus vídeos, escuchándolo, escucharlo, viéndolo en las entrevistas. Yo creo, bajo este orden de ideas, que el secreto es como que me apasiona lo que hago y la repetición de mi trabajo.

¿Fue más difícil interpretar a Rigo que a un personaje ficticio?

Pues, transmitir eso (la esencia de un personaje) en una historia de la vida real no es fácil, porque tienes que siempre darle en la medida. No pasarte de chistoso, tener un equilibrio y estar en el punto justo.

¿Cuál ha sido la lección más valiosa que le ha dejado Rigo?

Yo estuve compartiendo con él antes de hacer el personaje y así aprendí mucho de su vida. Creo que por eso mismo, lo que más me marcó realmente fue que, a pesar de sus problemas, de los momentos difíciles y la tragedia de su padre, es que él nunca se victimizó.



Eso es una enseñanza para todos, creo yo. Porque hasta en los momentos más difíciles, cuando no tenían ni para comer, o cuándo le iban a hipotecar la casa, él nunca dejó de seguir adelante.

¿Qué fue lo más revelador de la serie?

A Rigo todo el mundo lo conoce como un hombre chistoso y a quien todo el mundo quiere. Lo más revelador fue, tal vez, como esa parte privada y familiar. Siempre tramos de mostrar la parte más humana, un Rigo en otras facetas diferentes al deporte. Hay muchas cosas de la vida real que la gente no conocía. Por ejemplo, el hecho de que él iba a la tumba de su padre, o la relación tan estrecha con su madre.

¿Qué diferencia a esta producción de otras series biográficas?

Es inevitable no mencionarlo a él, porque toda la diferencia es Rigo. Él es una de las personalidades más queridas de Colombia y todo el mundo quería verlo. Además, es una historia muy acorde a los valores de producción.



Yo siempre lo he dicho y es que esta producción ‘tiró la casa por la ventana’ con toda la tecnología, logística, locaciones, etc. Estuvimos en Bogotá, Medellín e incluso Europa, lugar que todavía no ha salido. Entonces el valor que tiene es que se muestran los inicios de Rigo, algo que no todo el mundo sabe, el empeño y los recursos.

¿Cómo describiría su infancia y cómo influyó en este papel?

Tuve una infancia muy tranquila, muy familiar también, pues vengo de una familia muy unida. Yo soy paisa, soy de Medellín, entonces, crecí mucho en fincas y pueblos. Eso hizo que fuera muy travieso y tuviera una crianza muy libre. Mis padres siempre me dejaron ser lo que yo quería ser, entonces al decidirme por la actuación, fueron muy generosos.

Comenzó sus estudios en Cuba y luego se radicó en Buenos Aires. ¿Por qué no los hizo en Colombia?

Busqué en Bogotá, pero la vida me llevó a conocer a alguien que había estudiado en Cuba. Me dijo que allá había becas y me fui a hacer un taller que duró 10 meses. Luego, me enfoqué en el cine y como me gustaba el cine argentino, agarré para donde una tía que tenía allá.

¿Cuál es su director de cine favorito?

Ufff… es muy difícil, porque hay muchas películas que me gustan. Creo que, por ahora, podría decir que es Juan José Campanella.

¿Le gustaría dirigir o producir cine?

Por ahora no. Quiero seguir como actor. Vienen proyectos para este año que no han salido, entre ellos dos películas. Creo que me encantaría seguir trabajando en el set. Tal vez, más adelante, me gustaría producir o como sacar adelante un proyecto. Estar detrás de la cámara.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

