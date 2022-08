Tras un año sin trabajar por la pandemia y haber experimentado el frenazo de la serie estadounidense Coyote en Paramount Plus, Juan Pablo Raba reconoce estar muy feliz de haberse reencontrado con el set, con las grabaciones, con el equipo, pero sobre todo con Gabriel García Márquez, gracias a la miniserie Noticia de un secuestro para la plataforma Prime Video.

“Y que este haya sido mi primer proyecto después de la pandemia es un gran privilegio”, dice desde una cámara de video en una charla con EL TIEMPO.

“Extrañaba el set, tras 20 años de profesión es mi segundo hogar y entiendo sus dinámicas”, afirma Raba, que, además, adoró regresar a un proyecto relacionado con Gabriel García Márquez, recalca. Porque no es la primera vez. “Tuve la fortuna de estar involucrado en varios proyectos de Gabo, en una obra de teatro de Crónica de una muerte anunciada y narré Cien años de soledad en un audiolibro”, sostiene.

Noticia de un secuestro, el libro de Gabo de 1996, reconstruye precisamente el secuestro a manos de Pablo Escobar de Maruja Pachón de Villamizar, periodista y exministra de Educación nacional durante el gobierno de César Gaviria. Su historia es el hilo conductor del horror que vivieron todos los secuestrados y una radiografía de un momento atroz de la historia contemporánea del país, una pieza literaria y periodística magistral del nobel colombiano.



Y ahora es una de las miniseries más importantes de este año para Prime Video, en la que Raba interpreta el papel de Alberto Villamizar, esposo de Maruja Pachón (personificada por Cristina Umaña).



“Fue un momento de la historia en el que todos estuvimos secuestrados. Colombia estuvo secuestrada. Yo recuerdo que cuando se revelaba alguna amenaza no podía ir al colegio. Estábamos encerrados bajo los designios de alguien que nos decía que no podíamos salir de casa. Fue un momento muy duro, y ahora lo recordamos en esta producción que llega con sabor y un balance muy necesario, porque para nosotros es fácil apasionarnos con algo que esté relacionado con Gabo”, reflexiona Raba sobre esta producción, que se estrena el 12 de agosto en Prime Video y fue dirigida por los chilenos Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca) y Julio Jorquera Arriagada (Dignidad, Mary & Mike); además de contar con la participación de Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, como productor ejecutivo.

“Siempre que acepto un proyecto me gusta sentir que estoy con la gente indicada (...). Cuando entras con esa seguridad, con unos libretos que te gustan y, además, estar avalado por un sello como el de Gabo, es algo impresionante, y desde el primer momento dije que sí a la miniserie”, recuerda Raba, que retoma esa idea de que todos estábamos secuestrados en ese momento, para profundizar acerca de su personaje:

“Esta miniserie no solo habla de los secuestrados, sino también del drama de Alberto Villamizar. Analiza cómo el familiar de la víctima está imaginándose las desgracias que les están pasando a esas personas. Toda esa angustia le suma a la historia. En realidad fue un personaje muy complejo, porque siempre hay un arma de doble filo cuando haces personajes de la vida real (...). La tendencia va a ser siempre buscar parecerse a él, pero olvidamos que es un personaje escrito para esta obra; tienes que tener mucho cuidado de que tu creación y la idea que tú tienes no se interpongan con la historia y la función que cumple en la miniserie. En eso Andrés Wood y Julio Jorquera eran muy claros: les interesaba que Alberto se sintiera real, muy verdadero, y cualquier tono o movimiento que no se viera real fue bajado a su mínima expresión, fue un ejercicio de ir soltando”, describe acerca de su trabajo, que Raba reconoce que fue bastante duro.

“La verdad es que este personaje me drenó mucho emocionalmente y ese proceso de permitir que pasen cosas en el ejercicio actoral fue muy desgastante, ya que mientras más honesto eres con el papel, más te involucras y terminas haciendo un ejercicio de empatía y vives toda su angustia”, reconoce.



Así mismo, fue un reencuentro con Cristina Umaña, actriz con la que compartió en la serie Distrito salvaje en el 2018, en la que él era un reinsertado de un grupo guerrillero y Umaña era una aguerrida fiscal.



“Es interesante que en ambas historias estamos siempre separados. Lo divertido es que ahora hemos tenido que crear una vida juntos sin estar juntos. En la miniserie somos pareja y tenemos una familia. Nos hemos tenido que inventar un poco la química, ya que no tenemos tantas escenas que nos ayuden a forjar ese vínculo, pero fue interesante trabajarlo. Hablamos mucho, nos contactamos todo el tiempo para conversar acerca de las emociones que habíamos vivido en nuestras escenas y así lograr esa conexión”, afirma Raba, para quien, al final, “ser parte de Noticia de un secuestro es algo mágico”.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1