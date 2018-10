El actor Juan Pablo Raba habla de su viaje a un 'Distrito salvaje'

Le pasó en la serie 'Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D'., en la que interpretó a un superhéroe, Joey Gutiérrez, que se enfrentaba a una ciudad hostil ante sus poderes sobrehumanos; así como en la serie 'Six', en la que se convirtió en un soldado que tiene que meterse a ‘la boca del lobo’ para matar a un líder talibán en una zona peligrosa de Afganistán.

Esa fórmula se repite de nuevo en la producción 'Distrito Salvaje': la primera serie totalmente colombiana de ficción producida por Netflix que ya se encuentra disponible en la plataforma de contenidos de cine y televisión, en la que Raba interpreta a John Jeiver: un reinsertado del conflicto armado colombiano que tiene que asumir una nueva vida lejos de la selva en una Bogotá difícil y violenta.



La trama lo lleva a encontrarse con un mundo extraño, gris e intolerante en el que al tratar de comenzar una nueva vida, termina envuelto en una red de crimen y corrupción.



El conflicto moral toma un protagonismo en esta ficción en la que no falta la violencia y el entretenimiento, pero que explora reflexiones acerca de la realidad de un país, que el mismo Raba reveló en una entrevista con EL TIEMPO.



¿Está de acuerdo con esa percepción de que sus personajes parecen estar en el lugar equivocado?

Creo que eso sucede con Joey de Agents of S.H.I.E.L.D., pero en el caso de John Jeiver se enfoca a mostrar a un personaje que nunca ha podido decidir sobre su propia vida y tiene que adaptarse a una jungla de concreto.



Siempre ha estado metido en algo que no puede controlar…



La guerrilla se lo llevó cuando tenía 13 años, fue altamente entrenado por ellos. Pero decide irse de ese grupo porque siente que ya tuvo suficiente y porque su comandante no quiso adherirse a un proceso de paz. Al cambiar de vida termina siendo utilizado por otras personas que lo tratan como un premio o un trofeo que se rifan entre diferentes entidades.



Todo pasa porque es fuerte y está entrenado...

Eso es lo que lo hace más valioso dentro de la trama.



En ‘Distrito Salvaje’ Bogotá tiene un papel muy interesante, debe ser impactante reencontrarse con toda esa dinámica compleja de la capital colombiana…

He de confesar que sí. Sabes que esta vez me pegó más (…). Esta vez me ha costado un poco el tráfico, me ha afectado; así como la violencia de la gente en el día a día. Claro, siempre es una delicia venir, ver a la familia y comer Gudiz (refiriéndose en broma a una golosina).



¿Cambió su perspectiva de la situación del país con esta experiencia?



Creo que se me abrió la perspectiva. En esta historia hay tantos malos involucrados (…) empezando por los políticos o la corrupción. Me parece que vale la pena contar estas historias. Realmente somos un país lleno de contrastes: somos de los más felices del mundo, pero con cifras de abusos y corrupción. A mí lo que me queda claro es que los verdaderos malos siguen siendo los que están en el poder; los corruptos y políticos que les quitan las cosas a la gente y parece que no pudiéramos pelear contra ellos.

¿La serie puede causar polémica o reacciones encontradas?



Eso es parte de lo que creemos que estamos haciendo (…). Conversémoslo, claro, eso no quiere decir que estoy defendiendo a mi personaje, pero Distrito Salvaje tiene una cantidad de elementos de acción para que sea intensa y entretenida. No pretendemos ser un docudrama, pero sí estamos ante un espejo del país.



Hay una crítica fuerte a la política, ¿usted sería capaz de meterse en ese terreno?



Mejor no, siempre hemos estado con mi esposa (Mónica Fonseca) involucrados con causas relacionadas con las mujeres o los animales, pero en la política no sabría manejar el juego (…). No creo en ellos en realidad. Claro, el problema no pasa solo acá, viviendo afuera te das cuenta que es en todo el mundo.



¿Qué significado tiene el poder?



El poder es ego. Es mera ilusión. Pues te digo la verdad, para mí la gente que sufre de ese poder, es porque le falta llenar la vida con otras cosas como el amor, la familia o el deporte. ¿Qué poder realmente tienes cuando sales un día y de pronto te atropella un carro?, nos creemos muy poderosos pero somos muy frágiles.



¿Qué lo mantiene a usted a raya del poder?



Además de la familia, la montada de bicicleta. Eso me ha abierto el espectro de vida. Claro, cuando monto soy un don nadie (…). Todos nos caemos, nos raspamos…



Es chistoso… la bicicleta le mantiene los pies en la tierra…

Y la cabeza, los hombros y las espinillas.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1