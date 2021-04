La paliza que le dio Liam Neeson a Juan Pablo Raba

La primera vez que Juan Pablo Raba vio a Liam Neeson pasó saliva: es un hombre enorme. Y eso que Raba mide 1,87. “Me saca una cabeza y tiene unas manos gigantes”. Pero el tamaño físico de Neeson no fue lo que más lo impresionó, sino su tranquilidad: “Es un tipo de lavar y planchar”, dice Raba.

El actor irlandés y el colombiano son protagonista y antagonista, respectivamente, de El protector (The Marksman), la película que se estrenará en los próximos días en el país.



Raba interpreta a Mauricio, un traficante de los carteles mexicanos que persigue a un niño y a su madre, que llegan indocumentados e ilegalmente hasta el rancho de Jim (Neeson) en Arizona. Tras la muerte de la mujer, el veterano de guerra que está a punto de perderlo todo por las deudas, queda a cargo del menor. Raba confiesa que no fue un personaje que quisiera hacer desde el comienzo.



“Cuando leí el guion, no me pareció interesante el personaje y rechacé la película. Mis agentes me insistían en que era una película con Liam Neeson, pero ese era un papel que yo ya había hecho antes y no tenía ganas de hacerlo, por lo menos no como estaba escrito”. El único capaz de convencerlo fue el director del filme, Robert Lorenz, con quien llegó a un acuerdo para moldear el guion.

“Trabajamos mucho sobre el guion, incluso con Liam. Él estaba muy preocupado porque hay un término en Estados Unidos que se ha puesto de moda con este tema de la frontera y es el white savior complex (complejo del hombre blanco salvador). Decía que no quería que se sintiera así lo que iba a hacer, el blanco que todo lo sabe y que viene a luchar contra los latinos malos”, recuerda. “Entre los dos terminamos pasándole una idea muy diferente al director”.



Raba (Bogotá, 1977), que empezó su carrera en telenovelas como Mi gorda bella, ya cuenta con importantes participaciones en series como Agents of S. H. I. E. L. D., Narcos, Distrito salvaje, Six y recientemente en Coyote.

Usted ya tiene kilómetros en la industria de Hollywood, pero actuar con Liam Neeson es hablar de ligas mayores…



Él es de esos actores que reinventaron el género de acción –junto con la Roca y Vin Diesel– hace más de una década con películas como Taken. En los años 80, Bruce Willis había hecho lo mismo, cuando la figura de los héroes de acción eran Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger.



Así que tener la oportunidad de trabajar con este ícono del cine, este ícono de la historia si se quiere, es muy bonito. Y además llegas y es todo un caballero, es un profesional, un tipo que te trata con la mayor sencillez del mundo. Todavía me manda chistes por mensajes, me cuenta que está en Melbourne haciendo una película. Eso es demasiado. Termina siendo una aventura y un honor enorme trabajar con él.

Liam Neeson es un veterano de guerra en el filme. Foto: Cine Colombia

¿Es la presencia de Liam Neeson la que motiva que finalmente se quede con el papel?



Sí, estaba la motivación de trabajar con Liam. Aunque el director fue el que insistió en que quería hablar conmigo, porque quería que yo hiciera el personaje. Él me dio sus razones y me dijo algo bonito: de la forma en la que está escrito el papel se siente como un cliché, un estereotipo de un villano latinoamericano, pero no quiero que se vea así. Sé que si trabajamos juntos, le podemos dar un giro interesante. Me sentí muy halagado. Cuando vi a Robert con ese espíritu tan colaborativo, tan honesto, no podía decir que no.

Creo que más que un cliché, su villano latino es un niño roto atrapado en el cuerpo de un adulto...



Eso es exactamente lo que quería trabajar, que la gente entendiera que alguien no es de una manera porque sí, que las circunstancias nos marcan, que el lugar donde nacemos nos marca, que la falta de oportunidades nos marcan. Efectivamente tenía que crear un malote, pero quería un villano creíble, miedoso y que diera la acción que necesitábamos: que fuera un ser humano; si no, sería un personaje muy lineal y aburrido. Acepté este personaje también como una reivindicación con ese anterior papel de un villano con el que no quedé contento para nada.

Hay una ola de actores latinos trabajando porque se cambien los estereotipos alrededor de los papeles que interpretan…



Puedes hacer cualquier personaje –mafioso, villano, jardinero– siempre que hagas todo lo posible para que haya un ser humano y no un estereotipo.

Pedro Pascal, Eugenio Derbez, Édgar Ramírez... todos nos estamos esforzando para tener un peso específico más importante. Falta mucho, pero yo siempre digo que esto es un juego de ajedrez, por un lado está el papel que interpretas, que es importante porque es como la gente te ve, pero también importa el comportamiento en el set: lo que trato en cada rodaje es que la gente quede con ganas de volver a trabajar conmigo. Esa es la verdadera bandera que uno pone en el piso.



Es algo como: no sé usted qué piensa de los colombianos, pero yo le voy a mostrar qué es un colombiano berraco, que ama su profesión; así ya estás rompiendo con cualquier idea preconcebida.

El protector es una historia de acción, pero tras los puños y las patada hay mensaje profundo.



Hay un gran villano en la película, del que no se habla, pero está ahí: el Gobierno de Estados Unidos. El personaje de Liam es el de un veterano de guerra, que es su momento le entregó su vida al país y que debería tener un trato muy decente, pero es un tipo que quedó arruinado por el cáncer de su esposa y el banco le va a quitar su propiedad. Y este niño indocumentado que cruza ilegalmente la frontera y que representa todo lo que él piensa que está mal. Y es este niño el que termina dándole una razón para vivir, devolviéndole la dignidad, haciéndolo un mejor ser humano.

Tenemos al Liam de pata, puño, disparo, pero también es el del personaje con un arco profundo con un cambio grande; es algo bonito de ver.

¿Liam le contó sobre su intención de dejar de hacer películas de acción?



Lo hablamos. Él me decía: ‘Me siguen llamando para hacerlo’. ¡Y lo hace muy bien, por cierto! Nosotros tuvimos una escena de pelea complicada y solo intervinieron los dobles por un momento, y eso por exigencia de los productores, lo demás lo hicimos juntos.



Y Liam –que tiene 68 años– me puso un par de manos muy bien puestas en las costillas que me hicieron recordarlo durante varias semanas después (risas).

A él le causa gracia el tema de las películas y repetía: ‘¿Puedes creer que todavía me llaman para una película de acción? ¿A la gente qué le pasa?’. Es un gran actor, pero la base de todo es que es un bonito ser humano. Te escucha, se interesa por saber de ti, de dónde vienes.



Estuvimos hablando de Colombia, cuando él estuvo filmado La misión (en los años 80), me contó de su experiencia. Liam es alguien que genuinamente se interesa por la otra persona.

Sofía Gómez G.

Cultura EL TIEMPO

