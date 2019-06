Juan Pablo Llano repite en ‘Desafío sobre fuego’

Acaban de terminar en México las grabaciones de la segunda temporada de ‘Desafío sobre fuego’ Latinoamérica de History Channel, en el que ocho concursantes deben utilizar diversos metales para forjar armas antiguas o fuera de serie, y demostrarle a un jurado especializado que lo que fabricaron puede funcionar.



Y, por segundo año consecutivo, el presentador será el actor colombiano Juan Pablo Llano, reconocido por su papel de 'Daniel Cerón' en la popular serie de Telemundo ‘Sin senos sí hay paraíso’ y quien en el 2007 ya había presentado, junto a la desaparecida Lina Marulanda, el ‘reality’ ‘Desafío’.

¿Cómo llegó a este espacio?



History Channel conoció mi trabajo cuando estuve en Argentina presentando ‘Frente al miedo’ (‘Fear Factor’). La productora, de argentina, quería un presentador latino para este tema y una persona que me había conocido le habló de mí e hicimos contacto. El año pasado nació la inquietud de hacer ‘Desafío sobre fuego Latinoamérica’ y la productora puso mi nombre sobre la mesa, y aquí estoy.



¿Qué tal fue debutar en este tema como presentador?



Fue maravilloso porque yo conocía el formato, me gusta el tema histórico de las armas, como un televidente más. Y cuando me llamaron para ser el presentador fue una sorpresa muy grata. He aprendido y me he enamorado del arte de la forja. Para mi sorpresa decidieron hacer la segunda temporada por el éxito que tuvo en Latinoamérica.

¿Había tenido relación con este oficio?



Nunca. Más como espectador. Sí me había llamado la atención, pero desde lo artesanal, nunca me había acercado a hacer forja. El año pasado, Mariano Gugliotta, uno de los jueces del programa y uno de los grandes maestros de forja en Latinoamérica, me dio una introducción, me enseñó y empezamos, en unos clips que hicimos, a forjar una hoja. Es una profesión que admiro porque no es solo agarrar el metal a golpes, es también saber de diseño y de historia cuando vas a hacer un arma.



¿Cuál ha sido su propio desafío al estar ahí?



Mi desafío es ponerme al nivel de estos hombres en conocimiento. Mi desafío ha sido estudiar y mi reto para este año es forjar mi propia hoja. Tengo todas las intenciones de poder viajar a Buenos Aires y hacer el curso completo con Mariano (Gugliotta, uno de los jueces, junto a Antonio de Regil, de México), y traerlo para que dicte unos talleres en Colombia. Hay mucha gente interesada.



La forja se ha hecho popular tras la primera temporada…



Ese ha sido uno de los fenómenos del formato, tanto latinoamericano como anglo: la gente, al redescubrir la forja, se emociona con el tema y decide aprender a hacerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, llega gente al programa que monta sus forjas en la casa como pasatiempo, y aprende. Ese ha sido el fenómeno, la gente se ha vuelto a enamorar de la forja como un arte y como una manera de relajarse.



¿Por qué cree que ha sucedido esto?



El programa engancha, por el solo hecho de ver cómo a una persona le entregan una pieza de metal y, en cuestión de una hora, que es lo que dura el programa (para nosotros, seis horas), hace la pieza; la gente se queda. Y, aparte, cuando prueba el arma y demuestra que es funcional, la gente quiere ver qué es lo que hace esa arma.



¿Qué les exigen a los aspirantes?



Se hizo una convocatoria por medios digitales. Los aspirantes enviaron videos y fotos de lo que hacen desde su taller, y el jurado escogió a los que cumplen las condiciones. Personas eficaces, rápidas y con buena calidad.

Mi desafío ha sido estudiar y mi reto para este año es forjar mi propia hoja FACEBOOK

TWITTER

Además de presentador, ha actuado en producciones internacionales. ¿Cómo ha sido la experiencia?



Algo maravilloso para mi carrera. Recuerdo que en Colombia nos criticaban a los que hacíamos producciones con Telemundo, porque teníamos que hablar neutro y la respuesta que siempre les daba a mis colegas era: ‘El acento es una herramienta más como actor’. Hoy por hoy digo que no me equivoqué (…) y eso me abrió esa puerta de reconocimiento internacional. Las cosas han cambiado mucho por cómo se está moviendo la industria. Mucha gente lo ha entendido y la competencia es mayor.



Debido a ese cambio de la industria, ¿usted cree que en el país la producción ha bajado y ha obligado a los actores a tomar otros rumbos?



Sí, y siento que es lo normal. O Colombia se monta en los estándares de producción internacional y aprende a competir, más que con precio, o nos quedamos por fuera. Hay que montarse al tren de internacionalizarse y ser capaz de competir. Es uno el que se limita.



¿Qué opina del ‘streaming’?



Creo que tarde o temprano va a tener que aplicarse una cantidad de reglas, pero hay que adaptarse, es un proceso de adaptación y de evolución desde las cosas. Hay que saber jugar, hay que estar en el juego. Lo que ocurrió en los Óscar con ‘Roma’ no es un tema nuevo, y muchas veces se antepone la estrategia de mercadeo por encima de otras cosas.



¿Cuál ha sido el personaje, en su opinión, que le ha dado mayor reconocimiento internacional?



No puedo dejar de hablar de Daniel Cerón en ‘Sin senos sí hay paraíso’ por lo que es esta serie, un fenómeno internacional gigante, es una marca, es una serie que a donde llega, pega. Hay un personaje que hice junto a Kate del Castillo en ‘Dueños del paraíso’, con Telemundo, el personaje de un asesino colombiano. Lo quiero mucho porque durante años estuve trabajando con Telemundo y te piden que hables neutro, y por mis condiciones físicas me quieren encasillar dentro del galán. Con este personaje logré salirme de ahí y demostrar que puedo dar más de lo que me están pidiendo.

Embajador de buena voluntad de la Unión Europea

Juan Pablo Llano y su esposa, Catalina Gómez, quien en el pasado fue víctima de maltrato, son embajadores de buena voluntad de la Unión Europea para el tema de igualdad de género. “Empezamos a finales de abril y nuestra labor es, como personajes públicos, promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el medio”, dice el actor.



Y agrega: “Vamos a ayudar a transmitir esas ideas en Latinoamérica. Somos iguales como hombres y mujeres, dentro de nuestras diferencias”. Hoy, frente al renovado movimiento feminista, Llano asegura: “Pienso que cuando se cae en extremismos es igual de violento al machismo y se pierde la causa”.



ORLANDO RESTREPO ESCOBAR

Editor Redacción Domingo