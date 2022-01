Una de las cosas que más le sorprenden a Juan Pablo Gamboa es ver que, salvo un caso extremo, las autoridades muy pocas veces les dan la custodia de los hijos a los papás, aunque muchos se esfuerzan por tenerlos y criarlos bien.



“Para mí, de verdad, eso es difícil de entender. Pero más todavía es ver que sobre el abuso a los hombres por parte de las mujeres poco se habla, porque también sucede”.

A él ahora le pasa en la ficción. Su personaje de Nicolás Roldán en 'La nieta elegida' sufre golpes y descalificación permanente de parte de su esposa, Rosa Ivón (Adriana Arango).



Villano de la historia, su Nicolás trata, sin embargo, de ser un buen papá. Intenta ser cercano a sus dos hijas aunque siempre esté pensando en actuaciones no tan buenas.

“Él está sesgado por la presencia de su mujer. Es un tipo inseguro y simplón que cuando muestra algo de actitud es descalificado por ella, que lo hace quedar mal sin ninguna compasión, que le dice que de él no se espera nada”, comenta.

(Tal vez quiera leer: 'Rifkin's Festival': la declaración de amor de Woody Allen al cine)



“Ahora, ya en la vida real esto del maltrato al hombre no hay que invalidarlo. La gente vive incidentes de ese tipo, pero el masculino tiene más silencio y veto. Yo solo espero que los que vean la novela y se sientan identificados encuentren una forma de canalizarlo, que no se queden callados”.



Él mismo, incluso, manifiesta: “(en algún momento de mi vida) he tenido relaciones que no han funcionado, y es ahí donde uno debe pensar, analizar, parar y ver qué es lo que realmente está pasando”.



Desde hace cuatro años Gamboa se fue del país y está viviendo en Estados Unidos, primero a Atlanta, donde residen sus papás (él, colombiano, y ella, estadounidense) y luego a Miami, donde está con su esposa y los dos hijos de su segundo matrimonio.

(Le puede interesar: Actriz estadounidense Betty White falleció a los 99 años)



Pero viaja con frecuencia a hacer proyectos, como el de La nieta elegida, al que le dijo sí sin pensarlo porque era de Julio Jiménez, del que solo le dieron generalidades al principio: un villano ambicioso, “pero en el camino de los libretos las cosas fueron cambiando y se le pudo poner algo de redención. También hubo oportunidad para sugerir un poco y buscar la empatía”, comenta.



Nacido en Cali en noviembre de 1966, aparece ahora también en la repetición de 'Pura sangre', una telenovela de Mauricio Navas, Conchita Ruiz y Tania Cárdenas en la que representa a Federico Lagos, otro villano.

Al personaje de Nicolás (La nieta elegida) se le pudo poner algo de redención. También hubo oportunidad para sugerir un poco y buscar la empatía FACEBOOK

TWITTER

Y hace comparación: “En el 2006, cuando llegué a grabar Pura sangre, estaba recién separado de mi primera esposa y con una gran tusa. Venía de cosas y con cosas personales muy aburridoras y hacer ese proyecto fue muy importante para distraerme y retomarme. Para La nieta elegida todo estaba bien en mi vida”, sigue.



En ese momento se quedó un tiempo más, pues su carrera principalmente la ha hecho en México, donde ha participado en nueve telenovelas.



“Para Pura sangre, un amigo en común de mi hermano y el director, Herney Luna, le mostró mi material. Como lo primero que vio era mi actuación en producciones de Televisa, le dijo que no quería mexicanos. Pero cuando Luna supo que yo era más caleño que el champús, me hicieron la prueba”.



Esta producción le dio la oportunidad de hacer parte de la nueva versión de 'Azúcar', así como de 'Las detectivas y el Víctor', 'La Ronca de Oro' y '¿Dónde está Elisa?', entre muchas otras, que lo pusieron en el radar de las series nacionales como un local más.



Mientras vivió en Bogotá, La Calera fue su espacio, un lugar que aunque le gustaba, por las grabaciones de producciones tuvo que dejar para estar más cerca de los sitios de llamados.



Recientemente estuvo unos días en Colombia, en el reencuentro de Pura sangre. Sabe que aunque el rating de La nieta elegida no es tan alto, sí es una novela de la que se habla mucho. “Tiene una gran fuerza, me sorprende que la gente la siga tanto y se haga tantas preguntas cuyas respuestas debe esperar”.



Por ahora, cuenta, no hay un proyecto a la vista, y no le preocupa. “Sí he hecho varias audiciones y estoy a la espera de lo que pase. Pero la verdad es que soy muy feliz como amo de casa. Mientras mi esposa trabaja yo recojo a los niños, hago las tareas con ellos, cocino, lavo, plancho sin problema”.



En los últimos tiempos, agrega, ha estado escribiendo producciones, pues su idea es tomar otros caminos en el audiovisual.



Por ahora continúa con sus villanos en la franja estelar (pronto regresa La nieta elegida). “Que no son solo los malos, son personajes a los que se les pude dar un matiz especial, incluso como víctimas, que de algún modo lo son. De eso se trata este oficio”.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: