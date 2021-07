Juan Pablo Espinosa y una serie que cuestiona la fama

'La fan' vuelve y juega. La telenovela que protagonizó Juan Pablo Espinosa para Telemundo hace algunos años, al lado de la mexicana Angélica Vale ('La fea más bella') y la actriz venezolana Scarlet Ortiz ('100 días para enamorarnos'), regresa a la pantalla.

Fue un éxito en el mercado de la televisión latina en Estados Unidos y también en México, y le permitió a Espinosa consolidarse en las pantallas internacionales.



'La fan' (lunes a viernes a las 11 a. m. por Telemundo) cuenta la historia de Valentina Pérez (Angélica Vale), que vive obsesionada por un famoso actor de telenovelas interpretado por Espinosa (Lucas). Un giro telenovelesco llevará a la joven a hacer parte de la vida de su ídolo, que no le presta atención. Situaciones van y vienen, y él se da cuenta de que no puede vivir sin ella.

Lupita Ferrer, Carlos Ponce, Raúl González, Jorge Bernal, Marisa del Portillo, Isabel Moreno, Jesús Moré y Kenya Hijuelos, entre otros, también hicieron parte de esta comedia, dirigida por el colombiano Miguel Varoni, quien siempre ha dicho que para él estar al frente de esta producción fue un gran orgullo, por el homenaje que se le hace a este género.



La idea original es de la mexicana Angélica Vale y los libretos estuvieron a cargo de la argentina Marcela Citterio ('Patito feo', 'Amor en custodia' y 'Chica vampiro', entre otras).



Espinosa, que habló recientemente con EL TIEMPO sobre esta repetición, piensa que el tema de la fama, que ha vivido por su trabajo, es algo que lo ha llevado a analizar el significado de ser reconocido.



“Fue raro. Cuando decidí ser actor, me fui más por el mundo teatral, especialmente el teatro clásico, de Shakespeare y de Lorca. Pero el destino me fue metiendo en la televisión, y entender el valor agregado de ser reconocido con mis personajes de las telenovelas”.

'Merlina, mujer divina'; 'Tu voz estéreo', 'Floricienta', 'Secretos del paraíso', 'El último matrimonio feliz', 'Narcos' y 'A corazón abierto' son algunas de las producciones en las que ha participado. Además, fue el protagonista de 'El secretario', una de las telenovelas más recordadas.



“Mi primer personaje fue en 'Merlina, mujer divina'. Se llamaba Nicolás y me permitió experimentar que hay lugares en los que muchas cosas pueden faltar, menos el televisor, y eso te da mucha exposición. Pero la verdad es que no me lo tomo muy en serio lo de la fama. Pienso igual que Julia Roberts, que somos gente común haciendo un trabajo que para muchos es extraordinario”.

Representar a Lucas en 'La fan' le permitió ver esa persona que no es él. “Es un tipo muy egocéntrico, creado por la televisión, un producto. Fue muy divertido hacerlo y qué bueno que la vuelvan a pasar porque es una opción para divertirse en estos momentos que siguen siendo muy duros”.



Desde hace seis años vive en Estados Unidos y ha podido ver las grandes diferencias con respecto a Colombia. “En nuestro país se hacen grandes producciones, eso es indiscutible. Pero acá he visto lo importante de los tiempos de realización, los sindicatos de actores que te dan regalías, y piensa uno en hombres maravillosos que ya no están, como Carlos Muñoz, que luchó tanto por el gremio para que los actores tuvieran una vejez digna y que en estos momentos duros no estuvieran pasando tantas necesidades”.



En Los Ángeles, sigue trabajando. “He hecho comerciales y obras de teatro y he tenido dinero para pagar el arriendo y mis cosas, y para vivir bien. Llegué sabiendo que tenía que empezar desde cero, con humildad para reconocer que era el nuevo, y con paciencia y perseverancia. Estoy en paz y tranquilo, y eso es muy importante para mí”, termina.

